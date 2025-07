Découvrez la nouvelle série Marvel Eyes of Wakanda en vidéo avec cette bande-annonce

Mini-série d'animation prenant place au Wakanda, le pays fictif de Black Panther, Eyes of Wakanda débarque bientôt sur Disney+. Elle s'offre une bande-annonce en attendant.

L'existence de la série d'animation Eyes of Wakanda n'est pas une surprise. Nous savions qu'elle devait arriver cette année dès octobre 2024, quand Disney a révélé les films et séries Marvel à venir dans une vidéo. Depuis, les fans attendent de pouvoir retrouver le pays fictif de Black Panther, très avancé technologiquement, mais dont l'existence est volontairement cachée au reste du monde. Ils pourront en profiter ici durant 4 épisodes, qui font de Eyes of Wakanda une mini-série.

Réalisée par Todd Harris, son scénario est décrit ainsi par Disney : “Dans cette aventure autour du monde, les héros doivent mener à bien des missions dangereuses pour récupérer des artefacts en vibranium aux mains des ennemis du Wakanda. Ils sont les Hatut Zaraze et voici leur histoire“. Nous suivrons donc ce qui pourrait s'apparenter aux agents secrets wakandais. Ils ne seront pas seuls puisque la bande-annonce à découvrir à la fin de cet article nous montre quelques “guests”.

Voici la dernière bande-annonce de Eyes of Wakanda sur Disney+

Les plus attentifs auront remarqué qu'à 1 minutes et 7 secondes, on peut entrevoir le personnage d'Iron Fist, dont la série éponyme s'est arrêté en 2018. Et bien sûr, impossible de manquer l‘apparition de Black Panther à la fin de la vidéo. On ne sait pas qui est sous le masque à ce moment-là, mais une chose est sûre : il (ou elle) est prêt(s) à se sacrifier pour sauver les gens qui l'entourent, en témoigne sa volonté d'encaisser un puissant souffle de feu en faisant barrière de son corps.

Malgré son envergure plutôt modeste, Eyes of Wakanda est tout de même la première série de la phase 6 du Marvel Cinamatic Universe. Cette dernière englobe toutes les productions Marvel Studios diffusées de 2025 à 2027. Le film Les 4 Fantastiques Premiers Pas en fait partie, de même que Avengers Doomsday et Secret Wars, qui serviront de conclusion. Eyes of Wakanda sera diffusée le 1er août 2025 sur Disney+.