Disney+ : cette vidéo dévoile tous les films et séries Marvel à venir jusqu’à fin 2025, avec leurs dates de sortie

Une vidéo révèle en avance l'ensemble des séries et films Marvel que diffusera Disney+ entre fin 2024 et fin 2025. Nous vous avons dressé la liste avec les dates de sortie associées.

Fan de Marvel, vous pensiez que la série Agatha All along serait la dernière de l'année à prendre place dans votre univers favori ? Voici une bonne nouvelle pour vous : non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus vous pouvez déjà vous préparer à une année 2025 riche en nouveautés. Une vidéo officielle de Disney+, mais que la plateforme ne comptait sûrement pas diffuser maintenant, révèle toutes les séries et tous les films Marvel à voir sur le service de streaming entre la fin de cette année et décembre 2025.

Dans le liste à retrouver plus bas, on note par exemple l'arrivée de Deadpool & Wolverine le 12 novembre 2024, soit un peu moins de 5 mois après sa sortie au cinéma cet été. Quant à la saison 3 de l'excellente série d'animation What If ?, elle s'invite sur nos écrans juste avant Noël, le 22 décembre 2024. Rassurez-vous, il ne faudra pas attendre longtemps après les fêtes de fin d'année pour retrouver les super-héros.

Voici tous les films et séries Marvel à venir sur Disney+ entre fin 2024 et fin 2025

Vous pouvez découvrir la bande-annonce à la fin de cet article. Par commodité, nous avons compilé les noms et dates de sorties des séries et films Marvel que l'on peut y voir. Les titres ont été laissés en anglais, dans la mesure où ils seront sûrement repris tels quels chez nous :

Il y a aura donc une alternance presque parfaite entre séries “live” et d'animation. Ainsi, après Daredevil : Born Again et Ironheart, nous aurons droit à Eyes of Wakanda et aux 6 épisodes de Marvel Zombies. L'année 2025 se conclura avec Wonder Man, mettant en scène le vilain finalement repenti Simon Williams, joué par Yahya Abdul-Mateen II. Notez que les films Marvel qui sortiront au cinéma l'an prochain seront également ajoutés au catalogue de Disney+.