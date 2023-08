Le DJI Mini 2 Fly More Combo fait actuellement l'objet d'une réduction de prix chez Amazon. Le drone de la marque chinoise est vendu sous les 500 euros avec pas mal d'accessoires et l'assurance Care Refresh incluse. Nous faisons le point sur cette bonne affaire dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Afin de filmer vos prochains événements marquants ou vos futures vacances, rien de tel que d'avoir un bon drone. Et en ce moment, le DJI Mini 2 Fly More Combo est en vente flash chez Amazon. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 600 euros au cours du mois de juillet, le drone en question voit son tarif diminuer à 499 euros ; soit une baisse de prix de 100 euros.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire. De plus, le DJI Mini 2 qui inclut une assurance Care Refresh est fourni avec divers accessoires comme une radiocommande, une batterie de vol intelligente, trois paire d'hélices de rechange, un câble USB type C, trois câbles RC, un stick de rechange, des vis de rechange et un tournevis.

Concernant ses points forts, le drone volant de moins de 250 grammes dispose d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant. L'aéronef est résistant aux vents de niveau 5 et peut décoller à une altitude maximum de 4 000 mètres, assurant des prises stables même lors de vols le long d’une côte venteuse ou au-dessus d’une forêt.