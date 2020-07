Débit fibre et ADSL : Orange propose la connexion Internet la plus rapide en 2020, devant Free

nPerf, le site de mesure de débit, vient de publier son dernier baromètre semestriel concernant les connexions et débits Internet sur le fixe et en France métropolitaine. Résultat : Orange est numéro un, toutes technologies confondues, talonné de près par Free. Le débit descendant moyen en France a également augmenté de 26 % par rapport à l’année dernière, une « hausse impressionnante » selon nPerf.

nPerf vient de dévoiler son tout dernier baromètre semestriel des connexions fixes en France métropolitaine. L’étude se base sur plus de cinq millions de tests de débits (dont plus d’un million rien qu’en fibre optique) effectués sur le site du service en ligne. Au premier semestre 2020, Orange est ainsi le « meilleur opérateur sur réseaux fixes », talonné de très près par Free (140425 « points nPerf » pour Orange, contre 136435 pour Free).

Orange numéro un en xDSL, fibre optique, câble et satellite

L’opérateur historique – qui s’apprête à lancer un accès internet Très Haut Débit par satellite partout en France dès 2021 – est donc celui qui a délivré les meilleurs débits Internet fixes à ses abonnés pour la période du premier semestre 2020. Que ce soit en xDSL, en fibre optique, en câble ou en satellite, le débit descendant moyen global d’Orange pour cette période est de 125 Mb/s, soit une progression de 24 % par rapport à l’année dernière. Le débit descendant a augmenté pour tous les opérateurs, Bouygues se retrouvant néanmoins en dernière position.

Même constat pour la fibre optique, puisque les abonnés Orange sont ceux qui ont profité du meilleur débit montant moyen et de la meilleure latence FFTH. Les abonnés Free ont cependant bénéficié du meilleur débit descendant, avec une moyenne de 479,07 Mb/s (contre 425,10 Mb/s pour SFR, 405,20 Mb/s pour Orange et 374,36 Mb/s pour Bouygues).

Si SFR s’en sort avec le meilleur taux en Très Haut Débit (ou THD, une catégorie qui regroupe VDSL2, FFTH et FFTB), l’opérateur historique conserve lui toujours la plus haute place sur le podium grâce à une progression de + 34 Mb/s sur son débit montant et une meilleure latence, 3 ms en moyenne. Tandis que le déploiement du THD ne cesse de s’accélérer en France, rappelons que courant mars, plus de 36 % des abonnés français étaient déjà raccordés.

Voir aussi : Test débit : comment mesurer la vitesse de votre connexion Internet

Globalement, tous les FAI proposent aujourd’hui un meilleur débit

Mais ce n’est pas tout, puisque nPerf révèle également que les performances tous FAI confondus sont « reparties à la hausse » depuis la fin du confinement, le 11 mai dernier. De la même manière, le baromètre démontre une « hausse impressionnante » de 26 % pour le débit descendant moyen, toujours en France métropolitaine. En l’occurrence, une moyenne de 119 Mb/s au premier semestre 2020, contre 94 Mb/s pour la même période l’année dernière. Le débit montant a lui aussi progressé de 39 %. La raison étant, selon nPerf, l’augmentation du nombre de foyers profitant désormais d’offres fibre.

Le site tempère néanmoins ces chiffres impressionnants, car « il ne faut pas oublier que des millions de foyers sont exclus de ces performances en raison d’un manque d’équipement ». Orange serait par ailleurs en train de tester des Box profitant d’une connexion 5G. Cette dernière pourrait être une solide alternative pour les zones rurales, puisque selon l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), 100 % du territoire devrait être couvert en 5G d’ici à 2030.