Orange lance un accès internet très haut débit par satellite partout en France dès 2021

Orange s’associe à Eutelsat pour proposer du très haut débit par satellite partout en France dès janvier 2021. L’opérateur vient d’annoncer le rachat de l’intégralité de la capacité disponible sur le satellite d’Eutelsat Konnect pour couvrir toute la France.

L’accord entre Orange et Eutelsat permettra aux oubliés de la fibre et aux personnes situées dans les territoires les plus isolés de bénéficier d’une connexion satellitaire rapide et fiable. Cette offre s’inscrit dans la droite ligne du Plan France Très Haut Débit dont l’échéance approche à grands pas. D’après un récent rapport de l’Arcep, environ 40% des abonnés en France bénéficient d’un accès internet très haut débit au 31 décembre 2019.

Où que vous soyez en France, vous pourrez donc souscrire à une offre Internet satellite à très haut débit chez Orange dès janvier 2021. Le service sera distribué par la filiale Nordnet d’Orange, leader de la distribution en France de services internet par satellite depuis 2008. Dans un communiqué, l’opérateur historique a annoncé avoir racheté l’intégralité de la capacité disponible sur le satellite EUTELSAT KONNECT pour couvrir toute la France.

Des débits jusqu’à 100 Mb/s

Ce satellite dont le lancement a eu lieu en janvier 2020 dispose d’une capacité de 75 Gbps. Il est capable d’assurer une couverture totale ou partielle de 15 pays en Europe et 40 pays en Afrique. Les particuliers tout comme les entreprises pourront profiter de débits allant jusqu’à 100 Mbps. C’est au moins trois fois le débit minimum de 30 Mbps retenu pour le plan très haut débit en France. Orange s’active sur tous les fronts pour s’approcher de l’objectif.

« La période de confinement que nous venons de vivre a démontré plus que jamais le besoin en connectivité partout en France. Avec cet accord avec Eutelsat, Orange est fière de continuer à lutter contre la fracture numérique et va pouvoir proposer du très haut débit fixe sur l’ensemble du territoire » a déclaré Michel Jumeau, Directeur exécutif Adjoint d’Orange France dans le communiqué.

À noter que l’accord évoluera dans les moins à venir puisqu’il s’applique jusqu’à l’entrée en service d’un nouveau satellite à très haut débit nommé KONNECT VHTS. Plus performant, il disposera d’une capacité de 500 Gbps, soit plus de six fois celle de la version actuelle. Pendant une période de transition, la base installée sera progressivement transférée sur le nouveau satellite.