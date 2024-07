De nombreux utilisateurs d’Android ont acheté un iPhone, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour Apple ?

Une étude affirme qu’une part plus importante d’acheteurs d’iPhone au printemps 2024 détenaient avant un Android. Cette part n’a plus été aussi haute ces dernières années sur la même période. Est-ce une bonne nouvelle pour Apple ? Est-ce une mauvaise nouvelle pour Google ? Pas forcément. Explications.

Quoi que nous fassions, il y aura toujours une rivalité entre Android et iOS. Certains loueront la capacité des produits de la firme de Cupertino à communiquer et travailler ensemble. D’autres mettront en avant l’ouverture, la diversité et la richesse de l’écosystème. Et même si l’un copie l’autre, chaque solution s’appuie sur des forces et des faiblesses différentes qui auront plus ou moins d’importance aux yeux de chaque utilisateurs.

Lire aussi – Les iPhone 15 ne sont pas aussi populaires que les iPhone 14, voici pourquoi

Et il y aura toujours des curieux ou des déçus qui passeront d’un environnement à l’autre. Certains seront attirés par Android après des années sur iPhone. Et pour d’autres, ce sera le contraire. L’institut d’étude américain CIRP (Consumer Intelligence Research Partner) s’est fait une spécialité d’étudier ces mouvements, notamment ceux qui achètent un iPhone après avoir été le propriétaire d’un smartphone sous Android. La dernière édition de son baromètre vient d’être publié et révèle que le pourcentage de changeurs a augmenté au printemps.

Les nouveaux clients d'Apple affluent en masse

En effet, entre avril et juin 2024, 17 % des acheteurs d’iPhone aux Etats-Unis avaient auparavant un Android. Un chiffre en forte hausse par rapport à la même période en 2023 (10%) et un chiffre qui n’a jamais été aussi haut depuis la crise sanitaire. Et ce alors qu’Apple n’a lancé aucun nouveau modèles entre avril et juin 2024, alors que le marché Android fourmillaient de sorties sur cette période. Il y a donc plusieurs conclusions intéressantes.

Première conclusion, Apple a réussi à gagner de nombreux consommateurs cette année. Mais ce n’était pas le cas il y a un an. Le second trimestre 2023 était l’un des pires des quatre dernières années. Et l’ensemble de l’année 2023 n’a pas été optimale pour Apple en terme d'acquisition de nouveaux clients : Google a mieux réussi à conserver ses utilisateurs (ou Apple n’avait pas, à la même période, d’aussi bons arguments pour les convaincre). Il est possible que sur l’ensemble de l’année 2024, le pourcentage de nouveaux acheteurs d’iPhone parmi les propriétaires d’Android soit moins élevé que cette belle performance.

Deuxième information, l’institut CIRP affirme que le pourcentage d’iPhone 15 (et variantes) vendus entre avril et juin 2024 est en baisse. Donc, le pourcentage d’anciens iPhone (13, 14 et SE) vendus augmente. En effet, les anciens utilisateurs d'Android achètent des modèles moins chers. Avec pour conséquence une baisse du panier moyen. En outre, les analysent expliquent que ce sont principalement les clients fidèles d’Apple qui renouvellent leur téléphone en achetant les modèles plus récents. Si ce pourcentage baisse, c’est peut-être aussi le signe que les iPhone 15 attirent moins la clientèle de la firme. Ou que les utilisateurs d’iPhone ressentent encore moins le besoin de changer leur téléphone. Alors que ce sont eux qui achètent les nouveaux modèles.

Est-ce vraiment un mauvais chiffre pour Apple ?

Si ce baromètre est intéressant pour comprendre les jeux de vases communicants entre iOS et Android, il faut également garder en tête deux notions pour relativiser ses conclusions. D’abord, l’étude est basée sur un pourcentage, mais elle ne révèle pas si le volume baisse ou augmente. 17 % sur 10 millions ou 100 millions, ce n’est pas la même chose. Nous savons que le pourcentage augmente, mais nous ne savons pas comment le nombre total de ventes évolue. Rappelons que 2023 a été une année historique pour Apple qui a réussi à prendre la première place du marché mondial à Samsung.

Deuxième notion, le marché américain est particulier, que ce soit sur la répartition entre iOS et Android au niveau des ventes (quasi parité) ou sur l’importance du circuit opérateur par rapport au circuit « open market » (ventes sans abonnement). Il est donc difficile d’extrapoler au niveau international.