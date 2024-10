De meilleurs débits chez Orange, Android Auto 13.0 s’accompagne de nouveautés discrètes, c’est le récap’ de la semaine

Orange et Sosh offrent de nouveaux débits plus rapides, la version 13.0 d’Android Auto est désormais disponible, le menu Démarrer de Windows 10 évolue, c’est le récap’ de la semaine.

Bonne nouvelle pour les clients Orange, toutes les offres proposent désormais de meilleurs débits. Alors que le menu Démarrer de Windows 10 évolue grâce à la dernière mise à jour, Android Auto passe à la version 13.0 qui s’accompagne de deux nouvelles fonctions. Pendant que les autorités locales italiennes continuent leur traque des cybercriminels avec le démantèlement d’un énorme réseau IPTV pirate, une enquête de la DGCCRF révèle que de nombreux produits reconditionnés ne respectent pas la réglementation.

Android Auto : que nous réserve la version 13.0 ?

Google travaille toujours activement au développement d’améliorations pour Android Auto. Si la version 13.0 n’apporte pas de changements majeurs, on note toutefois la préparation de la fonctionnalité « Car Media » qui simplifiera la gestion des médias locaux. L’intégration des radios AM/FM devrait également être déployé dans une future mise à jour. On ne connait pas encore les dates de sortie officielles de ces nouvelles fonctionnalités.

Lire : Android Auto passe à la version 13.0 et prépare deux fonctions que vous attendiez depuis longtemps

Windows 10 : du nouveau dans le menu Démarrer

Même si Windows 10 disparaitra en 2025, Microsoft continue de proposer des mises à jour riches en nouveautés. La dernière mise à jour, numérotée KB5044273, corrige plusieurs bugs et apporte une modification au menu Démarrer. En effet, l’icône du profil est désormais située en haut à gauche du menu de navigation. Un changement qui peut paraître minime, mais qui annonce en réalité le déploiement d’un gestionnaire de compte Microsoft beaucoup plus complet, comme celui de Windows 11.

Lire : Le menu Démarrer de Windows 10 change après cette mise à jour, voici la différence en image

IPTV : la justice italienne met fin à un énorme réseau pirate

Les autorités italiennes continuent de traquer activement les réseaux pirates d’IPTV. Selon nos confrères du site Torrent Freak, la police est parvenue à découvrir un vaste réseau qui diffusait illégalement de nombreux contenus appartenant à Netflix, Mediaset, Sky ou encore DAZN. La Guardia di Finanza a arrêté quatre personnes et continue de chercher les autres malfaiteurs impliqués dans cette « fraude sophistiquée ».

Lire : IPTV : la justice saisit les maisons et les voitures de plusieurs pirates

Orange et Sosh : les débits augmentent gratuitement

Bonne nouvelle pour tous les abonnés Orange et Sosh, l’opérateur apporte de la nouveauté à ses offres Fibre. En effet, les débits de chaque abonnement ont été augmentés sans aucun changement de prix. Internet sera désormais plus rapide pour tous les clients. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir tous les nouveaux débits des abonnements Livebox.

Lire : Abonnés Orange et Sosh, voici une très bonne nouvelle pour vous

De nombreux smartphones reconditionnés ne respectent pas certaines règles

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête révélant que les établissements spécialisés dans le reconditionnement d’appareils électroniques étaient nombreux à ne pas respecter la réglementation en vigueur. L’enquête met également en avant le manque de transparence envers les consommateurs. La Répression des fraudes continuera activement ses contrôles, considérant que le reconditionné tient un rôle économique et environnemental capital.

Lire : La Répression des fraudes met en garde contre les smartphones reconditionnés

Nos tests de la semaine

Renault 5 E-Tech : une citadine presque parfaite

Lors de notre test, nous avons été conquis par le design séduisant, le moteur, la batterie et l’autonomie de la Renault 5 E-Tech. Elle est très agréable à conduire, dynamique et son contenu technologique est très abouti. Bonne nouvelle, les options de personnalisation sont nombreuses. Un quasi sans-faute, si l’on met de côté le système audio décevant, les modes de régénération limités et l’absence de poignées de maintien.

Lire : Essai Renault 5 E-Tech : Cinq you la Cinq !

Xiaomi 14T : les qualités du haut de gamme à moins de 700 euros

Si votre budget n’est pas très élevé et que vous cherchez un smartphone performant et élégant, le Xiaomi 14T pourrait être fait pour vous. On adore son joli design, son écran OLED, sa double e-SIM et sa partie photo très convaincante. On regrette que l’autonomie soit moyenne, que l’HyperOS soit un peu fouillis et que le Xiaomi 14T soit livré sans adaptateur secteur. Attention, de nombreuses applications sont préinstallées.

Lire : Test du Xiaomi 14T : des prestations haut de gamme à un tarif raisonnable, que demander de plus ?

Alienware Pro Wireless Headset : un excellent casque pour les jeux PC

On adore son design sobre et élégant, son confort et son son de qualité. C’est un casque polyvalent et aussi bon pour le jeu PC que pour l’utilisation avec un smartphone. La présence de la réduction active de bruit est bienvenue et l’autonomie de l’Alienware Pro Wireless Headset est excellente. Petits bémols, le casque est un peu lourd et il y a beaucoup trop de boutons sur les écouteurs. Attention, l’appareil est livré sans sacoche et il n’existe pas d’application mobile.

Lire : Test Alienware Pro Wireless Headset : un casque gamer qui n’oublie pas d’être élégant

Xiaomi Mix Flip : un téléphone riche en atouts mais un peu cher

Xiaomi propose ici son premier smartphone Flip et il ne manque pas d’arguments pour convaincre. La pliure de l’écran est discrète, la partie logicielle de l’écran externe est excellente, et le Xiaomi Mix Flip est également un bon photophone. Bonne nouvelle, il est assez puissant pour faire tourner tous les gros jeux. A noter toutefois qu’avec un prix aussi élevé, on aurait apprécié moins de défauts. En effet, la partie audio est ratée, l’HyperOS est blindé de pubs et d’applications inutiles et le Mix Flip chauffe énormément.

Lire : Test Xiaomi Mix Flip : que vaut le premier smartphone Flip de Xiaomi ?

Galaxy S24 FE : une vraie réussite malgré quelques défauts

Samsung propose ici un smartphone au design réussi, agréable en main et qui propose sept ans de mises à jour logicielle. La chauffe du Galaxy S24 FE est bien gérée, son autonomie est correcte et on adore One UI 6.1. C’est une valeur sûre, même si la partie audio est moyenne et que la partie photo mériterait plus de soin.

Lire : Test du Galaxy S24 FE : un téléphone pas vraiment light

Apple iPhone 16 Pro : une expérience incroyable

C’est l’un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché, mais le prix à payer est élevé. On adore son écran impeccable, sa puissance bien gérée, sa chauffe maîtrisée et son autonomie en hausse. Lors de notre test, nous étions ravis de découvrir l’arrivée du WiFi 7. La partie photo est remarquable, notamment grâce au téléobjectif 5x ou au nouveau module panoramique qui fait d’excellentes macros. La charge filaire aurait pu être plus rapide et les avantages du Smart HDR disparaissent lors de l'exportation d'une photo. Dans la boîte, vous trouverez un excellent câble USB mais il faudra vous passer de chargeur.

Lire : Test Apple iPhone 16 Pro : l’un des meilleurs photophones compacts de l’année