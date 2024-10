Le menu Démarrer de Windows 10 change après cette mise à jour, voici la différence en image

Microsoft n'en a pas terminé avec Windows 10. La dernière mise à jour en date change le menu Démarrer et le rapproche de Windows 11 sur un aspect précis. Voyons lequel.



Ce n'est pas parce que Windows 10 sera abandonné par Microsoft en 2025 que la firme ne travaille plus dessus. Les mises à jour s'enchaînent et plusieurs apportent leur lot de nouveautés. On peut par exemple citer l'arrivée de l'assistant IA Copilot, décidément impossible à éviter. L'idée générale est de rapprocher au maximum Windows 10 de Windows 11. Et parfois, cela se cache dans des détails faciles à manquer si l'on y prête pas attention.

D'autant plus que Microsoft ne les met pas spécialement en avant. Ainsi, la mise à jour numérotée KB5044273 n'apporte rien d'autres que les fameuses “corrections de bugs et améliorations des performances“, si l'on en croit sa description officielle. Elle intègre pourtant une modification touchant à l'un des éléments les plus importants du système d'exploitation : le menu Démarrer. Plus précisément, une icône change de place.

La dernière mise à jour de Windows 10 modifie subtilement le menu Démarrer

En examinant la capture d'écran ci-dessous, on peut voir que l'icône permettant d'accéder à son profil est désormais placée en haut du menu de navigation (la colonne de gauche). Un changement qui peut paraître mineur, mais qui annonce l'arrivée d'un gestionnaire de compte Microsoft complet, comme sur Windows 11. Une nouvelle manière de gommer la frontière entre les deux versions du système.

Notons également que la mise à jour KB5044273 corrige quelques bugs pénibles. Entre autres celui qui coupait la lecture d'un ficher audio ou vidéo dès lors que l'on activait la fonction son surround. Elle en profite aussi pour réduire les popups de demande de connexion à son compte Microsoft. Pour rappel, ce sont les fenêtre qui s'affichent quand vous lancez un programme auquel il est possible de se connecter via Microsoft, vous obligeant régulièrement soit à le faire, soit à décliner la proposition.

