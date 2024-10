Test Alienware Pro Wireless Headseat : un casque gamer qui n’oublie pas d’être élégant

Sommaire Prix et disponibilité

Alienware veut frapper un grand coup avec son nouveau casque, sobrement intitulé Alienware Pro Wireless Headset. Il s’agit d’un casque sans fil destiné au gaming PC, mais qui veut aussi convaincre pour de l’écoute de musique en nomade. Une polyvalence qui fait sa force, même s’il a d’autres arguments à faire valoir.



Après une souris et un clavier commercialisés sous le label Pro, Alienware rajoute un produit à sa gamme avec un casque sans fil, le bien nommé Alienware Pro Wireless Headset. Il s’agit d’un casque destiné aux gamers qui a la particularité d’être polyvalent. Il veut en effet s’adapter aux sessions sur PC, sur PS5, mais aussi servir de casque audio dans la vie de tous les jours. Ce n’est pas le premier à proposer une telle flexibilité, loin de là, mais la marque met le paquet sur cet argument.

Pour convaincre, Alienware mise sur quatre axes : un design à la fois chic et sobre, une partie audio soignée, la présence de la réduction de bruit active ainsi qu’une autonomie allant jusqu’à 75 heures. Bref, un produit qu’on emmène partout. Il se doit donc d’apporter un son correct, mais aussi un confort optimal. Il est temps de voir ce qu’il vaut.

Prix et disponibilité

L’Alienware Pro Wireless Headset est disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires au prix de 254 euros. Un tarif élevé, mais qui ne dénote pas dans le monde des casques gamers haut de gamme.

L’avantage, c’est qu’il veut aussi remplacer votre casque mobile. En combinant deux usages, le tarif semble donc plus cohérent. Le bébé d’Alienware y arrive-t-il vraiment ? C’est le moment de le vérifier.

Un design d’une sobriété absolue

Quand on pense Alienware, on pense design ostentatoire, lignes agressives et petites loupiotes qui brillent de partout. Pour son nouveau casque, la marque originaire de Floride a fait tout l’inverse ! Le Headset Pro arbore en effet une robe grise d’une sobriété absolue, avec des matériaux tons sur tons. Pour ceux qui veulent encore plus de discrétion, il existe aussi en noir, mais il a clairement moins de charme dans ce coloris.

Le casque mélange aluminium, plastique et similicuir pour un résultat sobre et visuellement très convaincant. Avec cette philosophie, il ferait presque penser au casque AirPods Max d’Apple. Ce n’est pas un hasard, étant donné que le produit d’Alienware n’est pas seulement dédié à un usage gamer, mais aussi pour l’écoute de musique dans la vie de tous les jours. Beaucoup de constructeurs proposent les deux usages, mais Alienware met tous les curseurs à fond sur cette idée et ça se sent tout de suite dans le design.

La discrétion est le maître mot du design de ce Headset Pro. Le micro détachable souple en est le parfait exemple ; il se retire facilement (via une prise Jack) pour rester bien au chaud à la maison quand on sort. Pas aussi pratique qu’un micro-rétractable, mais c’est déjà bien. On remarque la présence de gros L et R en caoutchouc imprimé sur le tissu à l’intérieur des écouteurs. Toujours pratique.

Le casque mise sur la pureté de son visuel, mais ne peut tout de même pas se passer de cette multitude de commandes situés sur les écouteurs. Eh oui, il faut bien les caler quelque part. A droite, le bouton d’allumage, la led de batterie et la connectivité (2,4 Ghz, Bluetooth 5.3, off pour le filaire). A gauche, le bouton du micro, la molette de volume et le bouton pour activer l’ANC, auxquels s’ajoute un port USB Type-C.

Cette multitude de boutons rend parfois l’usage un peu confus. Au début, on a souvent tendance à retirer le casque pour trouver telle ou telle commande, comme l’ANC. On cherche, on tâtonne et on se perd, mais cela ne dure qu’un temps. Alienware n’a pas fait dans la simplicité sur cet aspect. Pour essayer de nous aiguiller, la firme a tout de même inclus une assistante audio qui nous dit ce qu’on fait, comme « ANC On » ou « Bluetooth Connected ». C’est déjà ça.

On note une certaine solidité au niveau de l’arceau. Le casque peut de se tordre facilement sans fléchir. Un excellent point. On aurait aimé la présence d’une sacoche de protection, pour le transporter dans un sac, mais Alienware n’en fourni pas et il est difficile d’en trouver une parfaitement adaptée. Pour le prix, on pourrait s’attendre à en avoir. Dommage.

Comme son nom l’indique, le Headset Wireless Pro est un casque sans fil. Alienware fournit donc un dongle USB Type-C (ainsi qu’un adaptateur USB Type-A) pour le connecter en 2,4 Ghz. Un système efficace. Nous n’avons connu aucune coupure pendant notre semaine de test et on peut s’éloigner de son PC d’une trentaine de mètres sans perdre le son. Pratique pour le garder sur les oreilles quand on se balade dans un open space en écoutant sa musique. Détail amusant, le dongle est le seul élément où le naturel d’Alienware revient au galop : oui, il y a des LEDs. Notons que la marque fournit aussi un fil tressé de deux mètres pour le recharger ou profiter de l’Hi-Res.

En résumé, Alienware présente un casque au design réussi et surtout discret. C’est d’autant plus appréciable qu’on revient de loin avec la marque ! Il y a bien sûr quelques écueils, comme une multiplication des commandes ou encore quelques éléments qui aurait pu encore être plus discrets, comme les fils apparents, mais dans l’ensemble, c’est une réussite. Son design s’adapte partout et ne choque même pas dans le RER alors qu’un casque gamer classique attire tous les regards. Testé et approuvé. Mais un beau casque n’est rien s’il n’est pas confortable.

Le casque gamer le plus confortable du marché

Un très grand soin a été mis sur le confort avec d’épais coussinets à mémoire de forme sur les oreillettes et sur l’arceau, recouvert par du similicuir de bonne qualité. Si on peut regretter qu’il ne s’agisse pas de vrai cuir, plus résistant et agréable au toucher, l’illusion fonctionne.

Les coussinets entourent parfaitement l’oreille et le similicuir à mémoire de forme permet de ne pas appuyer sur les tempes ni sur des branches de lunettes. Un élément déterminant à l’achat, votre serviteur en sait quelque chose.

L’arceau pour sa part, se montre lui aussi très confortable, n’appuyant jamais exagérément sur le haut du crâne. Le casque est évidemment réglable, la partie en aluminium pouvant s’enfoncer dans l’arceau à hauteur de cinq centimètres de chaque côté. Un ajustage qui offre une excellente résistance et qui ne relâchera pas même à l’utilisation.

Il serait mentir de dire qu’on ne sent plus le casque d’Alienware sur notre tête après plusieurs heures de jeu. Il pèse tout de même 316 grammes, ce n’est pas rien. Mais le poids étant réparti principalement sur les écouteurs, cela ne gêne pas outre mesure, même après de longues sessions gaming. C'est le transport qui en patît, ici.

Ce confort se couple à une autonomie particulièrement musclée. Un détail important pour un casque sans fil. Il dépasse ainsi les 70 heures en usage Bluetooth ou 2,4 Ghz. En activant l’ANC adaptatif (principalement dehors, car un peu inutile chez soi), on tombe à un peu plus de 30 heures, ce qui est déjà excellent. Il faut deux heures pour recharger à 100% le Headset, c’est un peu long, mais pas très grave pour ce type de produit.

Un son agréable avec de la réduction active de bruit

Penchons-nous maintenant sur la partie audio. L’Alienware Pro Wireless Headset est équipé de conducteurs en graphène de 50 mm, quelque chose de solide sur le papier. La particularité du casque, c’est la présence d’une réduction active de bruit (adaptative), activable via le bouton dédié. De fait, l’utilisateur est totalement isolé du monde extérieur. Testé et approuvé dans un open-space bruyant !

Dans la rue, en revanche, l’adaptatif montre ses limites, perdant parfois la boule face aux tumultes qui nous entoure. Ce n'est pas vraiment une surprise, tant cette technologie est souvent hasardeuse sur les casques. Le casque propose aussi un mode transparence assez efficace qui permet une bonne restitution des bruits environnants, pratique quand on marche et qu’on souhaite rester vigilant. Les bruits de moteur, extrêmement importants, sont parfaitement retranscrits et on les entend même avec la musique activée.

Côté audio, c’est une réussite. Alienware apporte un son puissant et bien équilibré. Ce qu’on aime particulièrement, c’est le soin apporté aux basses et au son spatial 360 degrés, parfait pour les FPS compétitifs (afin de repérer les bruits de pas adverses, par exemple). C’est aussi prenant dans des titres plus immersifs, comme Alan Wake 2 ou Space Marine 2. Seul regret, une certaine faiblesse au niveau des aigues. Cela n’est pas très grave, mais ça rend les voix un poil moins perceptibles. Précisons qu’il dispose de la certification Hi-Res, mais seulement en filaire.

Le casque d’Alienware n’est pas fait que pour les jeux, puisque c’est aussi un casque pour l’écoute de musique. Sur ce point, il se débrouille bien, apportant un son impactant et encore une fois bien équilibré, s’axant tout de même sur les basses. C’est particulièrement agréable sur des titres nerveux comme du metal ou de l’électro. C'est aussi agréable pour regarder des films ou des séries.

L’un de ses gros atouts, c’est aussi son micro à suppression de bruit. De fait, que ce soit en jeu ou au téléphone (si vous prenez le micro détachable avec vous), le casque isole votre voix pour masquer les bruits parasites. Encore une fois, en plein milieu d’un open space en ébullition, nos compagnons de jeu avaient l’impression qu’il régnait un silence de cathédrale autour de nous. Signalons qu'il n'est pas nécessaire de se trimballer le micro détachable, puisque qu'un de substition (moins bon) est présent sur le casque. C'est une bonne chose pour passer des coups de fil à l'extérieur.

En résumé, Alienware réussit à offrir un casque avec une partie audio de qualité. La présence de l’ANC est un vrai plus, que ce soit pour jouer dans des endroits bruyants ou tout simplement pour écouter sa musique dans la rue sans être gêné.

A noter qu'il est possible de régler certains aspects via le logiciel Alienware Command Center. Ce dernier permet d'ajuster le mode transparence, de vérifier le niveau de batterie, d'activer l'ANC ou de gérer le son du micro. Pratiquement rien qui ne puisse être fait directement via les boutons physiques, en somme. Un peu dommage que la marque se contente du strict minimum ici. On aurait, par exemple, aimé la présence d'un égaliseur intégré. Celui-ci existe, mais il faut passer par l'application Dolby Atmos, peu pratique et qui ne sauvegarde pas les préférences une fois le casque connecté à son téléphone. Plus encore, il n'existe pas d'application mobile. Dommage. Dans les faits, il est totalement possible de profiter de son Headset sans ouvrir Alienware Command Center.

Alors, on achète ?

Avec le Pro Wireless Headset, Alienware propose un excellent casque. Bien pensé pour le jeu, il a surtout l’avantage d’être flexible avec son ANC et son design sobre : on peut tout aussi bien l’utiliser sur son PC que pour écouter de la musique en déplacement. Un beau produit qui a aussi le mérite de proposer une partie audio équilibrée et juste.

De fait, l’achat d’un Alienware Pro Wireless Headset se justifie-t-il ? A plus de 250 euros, cela commence à faire cher. Mais il faut garder à l’esprit qu’il combine deux produits en un, donc le tarif, si on le prend sous cet angle, est justifié. Pas besoin d’investir dans un casque pour son PC et pour son smartphone.

Dans la vie de tous les jours, nous avons été grandement séduits par ce produit. Quel plaisir de jouer avec sur PC, puis de partir de chez soi sans l’enlever de ses oreilles, pour l’utiliser sur son smartphone. On effectue la transition sans y penser, en poussant le bouton coulissant de 2,4 Ghz vers Bluetooth afin de basculer automatiquement d’un terminal à l’autre. Le temps du test, il a tout simplement remplacé notre casque PC et nos écouteurs True-Wireless. Une belle réussite.