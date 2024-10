IPTV : la justice saisit les maisons et les voitures de plusieurs pirates

En Italie, les autorités locales poursuivent la lutte contre les réseaux pirates d'IPTV. Après une enquête de longue haleine, la police a découvert “une fraude sophistiquée” impliquant la diffusion illégale de contenus appartenant à Sky, DAZN, Netflix et Mediaset. Quatre personnes ont été arrêtées et leurs biens ont été saisis à titre préventif.

Dans la guerre contre les réseaux pirates d'IPTV et le streaming illégal, certains pays brillent pour leur férocité. C'est notamment le cas de l'Italie, qui a multiplié ces dernières années les mesures anti-piratage. Début octobre, nous avons évoqué dans nos colonnes ces nouveaux dispositifs votés par le Parlement italien.

Désormais, le gouvernement oblige par exemple les services de VPN et DNS à bloquer les contenus piratés signalés par les ayant-droits. En outre, les FAI risquent jusqu'à un an de prison s'ils ne coopérent pas avec les autorités. Ces mesures inédites font partie du protocole Piracy Shield, instauré en 2023. Pour rappel, cette plateforme automatisée accélère le processus de détection et de blocage des flux pirates.

Et si la lutte continue pour traquer les cybercriminels sur la toile, les autorités italiennes sont également à pied d'oeuvre pour chasser les pirates dans le monde réel.

La police italienne démantèle un vaste réseau IPTV pirate

Comme le rapportent nos confrères du site Torrent Freak, la police de la Grande Botte a révélé “une fraude sophistiquée” impliquant la diffusion illégale de contenus appartenant à la chaîne britannique Sky, aux plateformes DAZN et Netflix, puis à Mediaset, célèbre groupe audiovisuel italien fondé par Silvio Berlusconi.

L'enquête, menée conjointement par la Brigade financière et les experts en cybercriminalité de la Guardia di Finanza, cherchait à découvrir l'identité des responsables d'un vaste réseau d'IPTV pirate. Le contenu de ces différentes plateformes était regroupé dans des forfaits destinés à la revente en Italie pour une fraction du prix public.

Payer son IPTV en rechargeant des cartes prépayées

Le principal suspect aurait “géré une plateforme internet à travers laquelle il rediffusait des contenus cryptés sans aucun accord avec les distributeurs légitimes”. Face à un nombre grandissant de clients, les opérateurs de ce réseau ont abandonné l'option la plus sûre, mais aussi la moins pratique, pour être payés : à savoir en espèces. A la place, ils ont choisi d'utiliser des cartes de paiement prépayées Postepay fournies par la Poste italienne.

Normalement, les cartes Postepay doivent être enregistrées au nom d'une seule personne et associées à un seul numéro de téléphone. Or, les clients ont en réalité rechargé les cartes prépayées des vendeurs en guise de paiement pour leur abonnement pirate. C'est comme ça que la police a pu retracer les transactions jusqu'aux opérateurs du réseau.

La justice saisit les biens des pirates

Au total, les pirates auraient empoché plus de 500 000 € en abonnements. Ces fonds auraient été ensuite investis dans divers actifs pour les blanchir. Voilà pourquoi le tribunal de Lecce a ordonné la saisie de cinq biens immobiliers appartenant aux suspects, ainsi que deux voitures de collection. Après avoir mis la main sur les cerveaux de l'opération, la Guardia di Finanza cherche maintenant à identifier d'autres acteurs impliqués dans le réseau de distribution. Les clients pourraient également être dans leur ligne de mire.