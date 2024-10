Android Auto passe à la version 13.0 et prépare deux fonctions que vous attendiez depuis longtemps

La dernière mise à jour d’Android Auto, version 13.0, introduit peu de nouveautés visibles pour les utilisateurs, mais Google travaille discrètement en arrière-plan. Plusieurs améliorations sont en préparation, notamment pour faciliter la gestion des médias et l’intégration de la radio dans les véhicules compatibles.

Les mises à jour d’Android Auto sont souvent discrètes, mais elles apportent des améliorations souvent très utiles pour les conducteurs. Avec le lancement de la version 12.9, Google avait déjà répondu à certaines attentes. Cette mise à niveau a simplifié la navigation en introduisant un bouton plus accessible pour ajouter des étapes à vos trajets dans Google Maps, rendant la planification d'itinéraires plus intuitive et pratique. Désormais, le système continue d’évoluer, même si toutes les nouveautés ne sont pas immédiatement visibles.

Google déploie actuellement Android Auto 13.0 via le Play Store. Bien que cette version n’apporte pas de changements majeurs en surface, une analyse du code montre que l’entreprise prépare une nouvelle fonctionnalité appelée “Car Media“. Ce système permettrait aux utilisateurs de gérer plus facilement les fichiers multimédias locaux stockés dans les voitures.

La gestion des médias locaux, baptisée “Car Media”, semble être l'une des principales fonctionnalités en préparation dans Android Auto. Concrètement, cela permettrait aux conducteurs de lire des fichiers multimédias déjà présents dans leur véhicule via une interface plus accessible. Par exemple, il sera possible de naviguer entre les sources de médias locales, comme les fichiers audio stockés directement dans le système de la voiture, ou sur un périphérique connecté comme une clé USB. Cela facilite l’utilisation de contenu sans dépendre uniquement des applications de streaming ou d'une connexion internet.

En plus de cette gestion des fichiers locaux, Google continue de travailler sur l'intégration des radios AM/FM dans Android Auto. Cette future fonctionnalité permettra de contrôler les stations de radio via l’interface, sans avoir besoin d’utiliser les commandes physiques du tableau de bord. Bien que ces nouveautés n'aient pas encore de date de sortie officielle, les icônes et messages d'erreurs intégrés dans le code suggèrent que leur déploiement ne devrait plus tarder.

Source : 9to5Google