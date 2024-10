Abonnés Orange et Sosh, voici une très bonne nouvelle pour vous

Une fois n'est pas coutume, l'opérateur Orange a une bonne nouvelle pour ses clients, même ceux de Sosh. Pas de subtilité en petits caractères ou de contrepartie, ce n'est que du positif.

En règle générale, recevoir un mail de son fournisseur d'accès à Internet (FAI) n'est pas bon signe. Ces derniers temps, ils sont surtout là pour vous indiquer une hausse de tarif, parfois bien dissimulée dans une newsletter apparemment sans rapport. Beaucoup plus rarement, le message vous fait part d'un ajout gratuit à votre offre. Et de temps en temps, un changement majeur se produit sur votre fixe ou mobile et vous n'en êtes même pas averti.

Lire aussi – Cette nouvelle offre d’Orange promet une meilleure connexion internet à la maison

C'est exactement ce qu'il vient de se passer chez Orange et Sosh. En se rendant sur la page dédiée aux offres Fibre de l'opérateur, on peut voir plusieurs mentions “Nouveau”. Elles sont placées au niveau des débits annoncés pour chaque abonnement : ils augmentent gratuitement, sans aucun changement de prix. Internet sera plus rapide chez vous et vous n'avez rien à faire.

Cette nouvelle va ravir tous les clients Orange ou Sosh

Voici les nouveaux débits des offres Livebox d'Orange tels qu'indiqués dans la brochure tarifaire au 10 octobre 2024. Ils concernent aussi bien les nouveaux clients que les actuels :

Série Spéciale Just Livebox Fibre : jusqu’à 400 Mbit/s en débit descendant et jusqu’à 400 Mbit/s en débit montant .

: jusqu’à et jusqu’à . Livebox Fibre : jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant .

: jusqu’à et jusqu’à . Livebox UP Fibre : jusqu’à 2 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 800 Mbit/s en débit montant .

: jusqu’à et jusqu’à . Livebox Max Fibre : jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 8 Gbit/s en débit montant dans les zones compatibles. Jusqu’à 5 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 1 Gbit/s en débit montant dans les autres zones (notez que la brochure mentionne 2 Gbit/s et 800 Mbit/s respectivement, une erreur qui devrait être rapidement corrigée).

C'est donc l'arrivée du 8 Gbit/s symétriques chez Orange, bien que tout le monde n'y ait pas encore droit. Le FAI rejoint ses concurrents et aujourd'hui, les 4 opérateurs français principaux propose un tel débit dans au moins une de leurs offres.

Du côté de chez Sosh, les clients profitent aussi d'une hausse du débit sans devoir payer plus cher. L'abonnement Fibre passe à 400 Mbit/s symétriques. Personne n'a été oublié au final, et c'est tant mieux.