DAZN n’arrive pas à faire décoller ses chiffres d’abonnements, le contrat pour diffuser la Ligue 1 déjà en péril

DAZN court toujours après les abonnés, qui ne viennent pas. En attendant de casser purement et simplement son contrat avec la LFP fin 2025, le service de streaming pourrait tenter de négocier une baisse de prix des droits.

DAZN, diffuseur principal du championnat de France de football de Ligue 1 avec 8 matchs sur 9 par journée, est mécontent de ses chiffres d'abonnements. Il y a quelques semaines, elle cumulait environ 400 000 clients, et n'aurait pas réussi à en séduire beaucoup plus depuis. Si bien que le groupe audiovisuel britannique se serait agacé de la situation auprès de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Selon les informations de RMC Sport, la direction de DAZN aurait échangé à plusieurs reprises par téléphone avec la LFP pendant les fêtes de fin d'année, afin d'exprimer une certaine irritation. Surtout, la chaîne voudrait désormais renégocier son contrat de diffusion, estimé autour des 400 millions d'euros par an en moyenne (alors que Vincent Labrune, président de la LFP, fanfaronnait en annonçant viser le milliard d'euros par saison quelques mois plus tôt).

Plus aucun espoir pour DAZN ?

Pour l'instant, la LFP ne donnerait pas plus de crédit que cela à cette menace, estimant qu'il s'agit avant tout d'une posture de la part de la plateforme de streaming sportif. Mais dans les bureaux des pontes de DAZN, l'ambiance est morose et il serait déjà acté qu'il va être impossible pour DAZN de rentabiliser son investissement. L'entreprise estimerait qu'elle a déjà touché 90 % des abonnés qu'elle serait capable de recruter, ne laissant aucun espoir d'une croissance suffisante pour atteindre ses objectifs. Peut-être aurait-il fallu réaliser avant une telle étude de marché avant de s'engager dans un tel projet.

Ces dernières semaines, DAZN a pourtant multiplié les initiatives visant à attirer de nouveaux abonnés. Elle a demandé le décalage de quelques minutes des horaires de certains matchs pour ne plus rater leur début lorsque la rencontre précédente se termine plus tard que prévu. La chaîne a également revu son offre éditoriale, jusqu'ici très limitée. L'avant-match du match du dimanche soir est devenu plus complet. De plus, il est précédé à 19h15 d'un nouveau magazine, Le Mag Live. Le multiplex du dimanche après-midi pour les matchs de 17h15 a fait son retour, renommé MultiZone pour l'occasion. Des baisses de prix et des offres promotionnelles successives ont aussi été lancées pour tenter d'appâter les fans du football français.

Mais nombreux d'entre eux se sont habitués à se passer de la Ligue 1, se détournant du football ou préférant s'intéresser aux championnats étrangers diffusés sur Canal+ (Premier League anglaise), beIN Sports (Liga espagnole, Bundesliga allemande) ou L'Équipe (Serie A italienne). D'autres se sont tout simplement habitués à regarder la Ligue 1 par le biais de solutions illégales, alors que le piratage a explosé depuis l'arrivée de DAZN sur le marché français. “Quand tu as trois personnes qui regardent la Ligue 1, il y en a une seule qui paye”, déclarait récemment Vincent Labrune.

Le contrat avec DAZN et beIN Sports rompu fin 2025 ?

DAZN pourrait donc demander une ristourne à la LFP, ce qui assécherait encore plus les finances des clubs français, qui s'attendaient déjà à recevoir plus que 400 millions d'euros par saison. Contractuellement, il n'existe a priori aucune clause permettant au diffuseur de payer moins que prévu. Il faudrait donc trouver un accord avec la Ligue pour espérer faire baisser le prix de la diffusion de la Ligue 1.

Par contre, nous savons que si DAZN n'atteint pas le 1,5 million d'abonnés ici au 1ᵉʳ décembre 2025 (ce qui semble impossible aujourd'hui), la chaîne comme la LFP pourront décider de rompre le contrat qui les lie, et ce, de manière unilatérale. Au vu de la situation, on voit mal DAZN rester dans ce bourbier s'il n'en a plus l'obligation.

Le scénario d'un tel retrait de DAZN en fin de cette année commence à être anticipé par les différentes parties. Le contrat entre beIN Sports et la LFP, qui prévoit la diffusion d'un match de Ligue 1 par journée (celui du samedi après-midi à 17h), sera automatiquement cassé si DAZN active sa clause de sortie. Les options de recours ne seront pas légion pour la LFP, dont les relations avec Canal+ sont mauvaises. Une possibilité serait le lancement de son propre média, qui diffuserait l'intégralité de la Ligue 1 et dont elle gérerait elle-même la commercialisation. Une telle idée avait déjà été évoquée l'été dernier, la LFP a cette fois plus de temps pour la mettre en place.

Source : RMC Sport