DAZN pourrait bientôt arrêter de diffuser la Ligue 1

Si DAZN n'atteint pas 1,5 million d'abonnés dans l'année qui vient, son contrat avec la LFP pourra être rompu. Et on voit mal comment cet objectif peut être accompli dans les conditions actuelles.

L'été dernier, après des mois de tractations et d'incertitudes, la LFP et DAZN signent finalement un contrat de diffusion pour la Ligue 1 de football, courant sur la période 2024-2029. Mais il semble de plus en plus probable que la plateforme de streaming britannique ne retransmette plus le championnat de France bien avant les cinq saisons prévues.

Comme le révèle L'Équipe, une clause de dernière minute a été ajoutée au contrat, sous l'impulsion des clubs notamment. Si DAZN ne parvient pas à réunir 1,5 million d'abonnés d'ici au 1ᵉʳ décembre 2025, alors la LFP ou DAZN pourront unilatéralement rompre le contrat qui les lie. Le média sportif précise qu'actuellement, DAZN autour de 500 000 abonnés, bien loin de l'objectif affiché, donc.

DAZN pourrait perdre la Ligue 1 dans un an

Au vu de la tendance actuelle, il paraît utopique que le diffuseur atteigne le seuil de 1,5 million d'abonnés. Après avoir annoncé des prix prohibitifs, DAZN a vu une grande partie de l'audience fuir vers des solutions pirates : sites de streaming, services d'IPTv, Telegram… D'après une étude commandée par la LFP, 37 % des personnes qui ont regardé la Ligue 1 cette saison ont eu recours à une plateforme illégale. Parmi eux, 27 % n'avaient jamais utilisé ce type de service avant l'arrivée de DAZN.

DAZN multiplie les promotions ces dernières semaines pour tenter de renverser la tendance, en vain. Le diffuseur essaie notamment de séduire le jeune public en invitant des humoristes et des rappeurs, mais la combinaison de divertissement et de sport n'attire pas “la cible prête à payer pour voir du foot”, estime L'Équipe. Le manque d'avant-matchs, de documentaires et d'après-matchs intéressants nuisent aussi à l'image de DAZN. Les téléspectateurs ratent parfois même le début de certains matchs, car le précédent s'est terminé un peu plus tard que prévu et que les deux rencontres sont diffusées sur la même chaîne.

La LFP se prépare en tout cas déjà au scénario du désengagement de DAZN. Elle a constitué un comité stratégique consultatif composé de dirigeants de clubs de Ligue 1, dont le but est de se préparer à un plan B. Cet été, on évoquait l'idée que LFP Media lance sa propre plateforme de diffusion, dont elle gèrerait donc l'aspect commercial.

Source : L'Équipe