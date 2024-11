DAZN est obligé de brader les prix du foot français, personne ne veut s’abonner

DAZN, le Netflix du sport qui détient actuellement les droits de la Ligue 1 de football, tente le tout pour le tout pour séduire les consommateurs. Actuellement, il est possible de s'abonner à la plateforme pour seulement 15 € par mois via Prime Video. Pas certain que cela suffise à ramener les supporters.

Décidément, rien ne va plus chez DAZN, le Netflix du sport qui détient actuellement les droits de diffusion de la Ligue 1 de football. Comme vous le savez peut-être, la plateforme de streaming est tout simplement boycotté par les supporters depuis l'annonce de ces prix en août 2024.

Pour cause, 39,99 € par mois sans engagement pour voir les huit matchs de chaque journée de la Ligue 1, c'est bien trop cher pour une grande majorité de consommateurs. Après l'officialisation des tarifs, le hashtag #BoycottDAZN est devenu viral sur X.

Histoire de redorer son blason auprès des supporters, DAZN s'est ensuite lancé dans une bataille de promotions. Depuis septembre 2024, l'abonnement Unlimited de DAZN est ainsi proposé à 19,99 € par mois. On rappelle que cette formule contient notamment :

toute la Ligue 1 McDonald's

toute la Betclic ELITE

de la boxe, du MMA avec la PLF et du kick-boxing avec GLORY

la Ligue des champions féminine et la Jupiler Pro League belge

1 seul stream disponible

DAZN ne séduit pas autant que le Pass Ligue 1 d'Amazon

Malheureusement pour la plateforme, cela n'a clairement pas suffit pour faire le plein d'abonnés. Comme le rapporte dans les colonnes du site Foot01 Philippe Bailly, patron du cabinet de conseil stratégie NPA, DAZN est encore loin d'afficher les audiences de son prédécesseur, à savoir Prime Video avec le Pass Ligue 1.

“A la fin septembre, sa pénétration était deux fois inférieure à celle de l'offre d'Amazon, à la même époque en 2021″, explique-t-il. Concrètement, alors que le Pass Ligue 1 affichait 4,7 % de pénétration en septembre 2021, DAZN n'était qu'à seulement 2,3 %.

Dans une ultime tentative de sauver les meubles, nous venons d'apprendre que DAZN a encore baissé ses prix. En passant par Prime Video, il est donc possible de s'abonner à la formule Unlimited Mensuel pour seulement 15,99 € par mois durant les 8 premiers mois.

DAZN, l'offre en promo baisse encore 😬😅 https://t.co/I7NvTq2S5f — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) November 8, 2024

Une dernière offre promotionnelle pour la route

Si à première vue, l'offre semble alléchante, il faut prendre en compte également le prix d'Amazon Prime dans l'équation, soit 6,99 € par mois. En d'autres termes, la facture pour le consommateur est donc de 22 €. Et une fois les 8 mois écoulés, les tarifs reviennent à la normal, soit 39,99 € par mois.

De fait, on doute fortement du succès de l'offre. Les premières réactions des supporters sont d'ailleurs unanimes : “15 euros pour DAZN et 7 pour Prime Video = 22 euros. C'est toujours trop cher juste pour la Ligue 1″, écrit un utilisateur. “Et pas pour tout le monde ! Il faut être abonné Prime : j'ai eu l'offre, mais je crois que je me suis habitué à faire autre chose durant les matchs de Ligue 1″, avoue un autre.

Une chose est certaine, DAZN semble bien mal parti pour atteindre en un an le cap des 1,5 million d'abonnés fixé dans son contrat avec la LFP. Si ce n'est pas le cas, la Ligue de football professionnel aura le droit de résilier son partenariat avec la plateforme.