DAZN baisse encore ses prix, si ça continue la plateforme va bientôt vous payer pour regarder la Ligue 1

DAZN s'apprête à lancer une offre éphémère à moins de 15 euros par mois pour regarder la Ligue 1 lors du Black Friday. La plateforme multiplie les promotions pour tenter de gonfler son nombre d'abonnés, toujours très bas, bien en dessous du million.

DAZN continue de brader son abonnement permettant de regarder la Ligue 1. En début de saison, la plateforme avait provoqué la grogne des amateurs de football en annonçant des tarifs jugés bien trop élevés pour son offre : 39,99 par mois sans engagement ou 29,99 euros par mois avec une période d'engagement d'un an. Conséquence, les consommateurs ont refusé de s'abonner et se sont tournés vers des solutions illégales.

Récemment, une promotion qui devait être temporaire, mais qui n'a toujours pas été retirée, a fait baisser le prix à 19,99 euros par mois avec 12 mois d'engagement. Celle-ci n'a visiblement pas convaincu suffisamment d'utilisateurs au goût de DAZN, qui a alors tenté de séduire les membres Amazon Prime avec une promotion qui leur était dédiée : 14,99 euros par mois pendant les huit premiers mois (pour terminer la saison), avant de basculer au tarif de 39,99 euros sans engagement.

Nouvelle opération séduction pour DAZN

Encore loin de son objectif d'abonnés (1,5 million au bout de 18 mois, sous peine de résilier son contrat avec la LFP), DAZN s'apprête à lancer une nouvelle offre à l'occasion du Black Friday, rapporte RMC Sport. Disponible du 29 novembre au 2 décembre, elle permettra de s'abonner à DAZN Unlimited pour 14,99 euros par mois, pour un engagement de 12 mois. Le média ne précise pas si le prix de l'abonnement est amené à évoluer après la période d'un an obligatoire. Il faudra lire les petites lignes sur DAZN quand la promotion sera en ligne pour en avoir le cœur net.

Il s'agit en tout cas à ce jour de l'offre la plus intéressante lancée par DAZN pour l'ensemble des utilisateurs. Le seuil des 15 euros est souvent cité comme la barre symbolique à ne pas dépasser. Dans ce cas, on peut regretter qu'il ne s'agisse que d'une offre qui dure quelques jours et qu'elle oblige à payer pendant la trêve estivale, lors de laquelle on reste presque deux mois sans aucun match de Ligue 1 à diffuser, mais il y a au moins du progrès.

Le problème, c'est que les fans de football se sont déjà tournés et habitués à des alternatives pour regarder jouer leur équipe. Si Telegram n'est plus l'eldorado qu'il était pour les pirates et que les sites de streaming illégaux se font fermer à tour de bras, d'autres services sont mis en ligne pour les remplacer, sans parler des plateformes d'IPTV payantes qui donnent accès à toutes les chaînes du monde à petit prix.

Source : RMC Sport