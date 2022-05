Days of Play : complétez votre bibliothèque de jeux PS4 avec ces 3 titres à prix cassés

Profitez de ce bon plan Fnac pour ajouter trois nouveaux titres à votre bibliothèque de jeux PS4. Pendant deux semaines, dans le cadre des Days of Play, l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech propose sur son site e-commerce plusieurs jeux PlayStation Hits à moins de 9 euros l'unité.

Après la manette sans fil Sony PS5 DualSense en promotion, voici un autre deal associé à l'édition 2022 des Days of Play.

Jusqu'au mercredi 8 juin 2022 et ce, dans la limite des stocks disponibles, la Fnac vous permet d'acquérir trois jeux PlayStation Hits à prix réduits. Ainsi, God of War, Horizon: Zero Dawn Complete Edition et Gran Turismo Sport sont vendus au prix unitaire de 8,99 euros seulement. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés si les trois jeux concernés sont ajoutés dans le panier.

Considéré comme un jeu d’action et d’aventure, God of War invite les joueurs à vivre les aventures de Kratos aux côtés de son fils Atreus face aux menaces inattendues occupant le royaume de Midgard. De son côté, Horizon: Zero Dawn est un jeu RPG d'action où on suit les aventures d'Aloy, une jeune chasseuse, dans un monde où les humains ne sont plus l'espèce dominante. Quant à Gran Turismo Sport, c'est le jeu de simulation automobile parfait pour des courses exceptionnelles au volant des plus belles voitures reconnues par la FIA.