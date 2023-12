Darty propose une remise incroyable de -360€ sur le Galaxy S22 et les Buds2 Samsung !

Cette période de fêtes, Darty vous réserve une surprise incontournable : un pack Galaxy S22 128Go 5G avec les Galaxy Buds2 à un prix défiant toute concurrence. Une occasion parfaite de s'offrir ou d'offrir un cadeau high-tech de qualité.

Découvrir le pack à -360€ chez Darty

Darty appelle ça la magie de Noël. Pour beaucoup, c'est plutot une offre extraordinaire : un pack comprenant le Samsung Galaxy S22 128Go en version 5G et les Galaxy Buds2, le tout avec une remise de 36%. L'offre fait passer le prix de ce pack de 1009€ à seulement 649€, une aubaine pour les amateurs de technologie.

Le Galaxy S22 et les Galaxy Buds2 : deux équipements de pointe à prix mini

Le Samsung Galaxy S22 128Go 5G est un smartphone qui incarne l'élégance et la performance. Doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, il offre une expérience visuelle exceptionnelle avec des couleurs vives et un contraste élevé. Sous son châssis élégant, il abrite le puissant processeur Exynos 2200, assurant une performance fluide pour toutes les applications, y compris les jeux et les tâches exigeantes.

Avec sa capacité de stockage de 128 Go, il y a amplement d'espace pour vos photos, vidéos et applications. La compatibilité 5G du S22 garantit des vitesses de téléchargement et de navigation ultra-rapides, permettant une expérience en ligne sans précédent. De plus, son appareil photo avancé offre une qualité d'image remarquable, avec des fonctionnalités telles que le zoom optique et le mode nuit pour des clichés parfaits en toutes circonstances.

Compact et léger, le Galaxy S22 allie design et ergonomie, facilitant son utilisation quotidienne. Sa batterie durable assure une autonomie suffisante pour tenir toute la journée, même en utilisation intensive. Le Galaxy S22 est donc un choix idéal pour ceux qui cherchent un smartphone à la fois performant, pratique et esthétiquement attrayant.

Les Samsung Galaxy Buds2 sont des écouteurs sans fil conçus pour offrir une expérience d'écoute immersive et confortable. Ces écouteurs disposent d'une technologie de réduction active du bruit, permettant de se plonger dans la musique ou les appels sans être distrait par les bruits environnants. Leur conception ergonomique assure un ajustement confortable et sécurisé dans l'oreille, ce qui les rend idéaux pour une utilisation prolongée.

Avec une autonomie de batterie longue durée, les Buds2 sont parfaits pour une utilisation tout au long de la journée, que ce soit pour écouter de la musique, passer des appels ou utiliser des assistants vocaux. Leur qualité sonore est excellente, avec des basses riches et des aigus clairs, offrant une expérience d'écoute de qualité supérieure. Les Galaxy Buds2 combinent ainsi confort, qualité sonore et praticité, faisant d'eux un choix idéal pour une utilisation quotidienne.

Cette offre de Noël chez Darty est l'occasion idéale de s'offrir un pack high-tech de qualité à un prix avantageux. Le Galaxy S22 128Go 5G et les Galaxy Buds2 forment un duo parfait pour une expérience technologique complète. Avec cette offre et bien d'autres, Darty se positionne comme la destination incontournable pour vos achats de fêtes.