Samsung Week : Darty propose la Galaxy Watch6 avec 50€ de remise + 100€ remboursés !

Pour célébrer la Samsung Week, Darty propose pendant plusieurs jours jusqu'à -20% sur des produits Samsung. Parmi eux, on trouve la Galaxy Watch6 avec plusieurs remises et remboursement. On vous dit tout ci-dessous.

La Samsung Week chez Darty est un événement très attendu par les amateurs de technologie, et cette année, elle est synonyme de bonnes affaires, en particulier pour ceux qui ont un œil sur les derniers wearables de la marque sud-coréenne. Parmi les offres alléchantes, la Samsung Galaxy Watch6 se distingue particulièrement, non seulement par son prix attractif, mais aussi par les cadeaux bonus qui l'accompagnent.

Si vous achetez la Galaxy Watch6 avant le 12 novembre prochain (inclus) chez Darty, vous profitez ainsi des cadeaux suivants :

50€ de remise pour les clients DMax

100€ remboursés sur le site de Samsung

4 mois d'abonnement Deezer offert

La Galaxy Watch6 : un processeur amélioré et le suivi de santé et bien-être

La Samsung Galaxy Watch6 s'illustre comme un symbole de l'innovation dans l'univers des montres connectées. Avec un écran agrandi de 20% grâce à un cadre plus fin, elle offre un confort visuel inédit pour une navigation et une interaction plus intuitives. Son design épuré et moderne, associé à un verre cristal durable et une certification IP68, la rend aussi résistante qu'attrayante, prête à affronter l'eau et la poussière sans compromettre l'esthétique.

Sous ce raffinement, la Galaxy Watch6 cache un processeur amélioré de 18%, gage d'une réactivité et d'une fluidité sans précédent, faisant d'elle la montre la plus puissante de la gamme Samsung à ce jour. La promesse d'une autonomie étendue jusqu'à 40 heures et d'une charge ultra-rapide de 45% en 30 minutes dessine un quotidien sans entrave, où la montre devient une extension de soi, garantissant une journée productive.

La santé et le bien-être étant au cœur des préoccupations contemporaines, la Galaxy Watch6 intègre des fonctionnalités avancées telles que le coaching de sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et même le suivi du cycle menstruel grâce à des relevés de température corporelle, tout en assurant la sécurité des données personnelles. C'est une montre qui ne se contente pas de suivre le temps, elle est un partenaire actif dans la gestion de votre santé et de votre bien-être.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.