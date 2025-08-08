Darty baisse drastiquement le prix de cette barre de son Samsung 2024 avec caisson de basse sans fil

Une barre de son Samsung avec caisson de basse est disponible à prix très réduit sur le site Darty. Grâce à un cumul d'offres, vous pouvez économiser près de 300 euros sur l'achat de la Samsung HW-S810D 2024.

Si vous avez l'intention de vous procurer une barre de son de bonne qualité, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Jusqu'à ce dimanche 10 août 2025, Darty vous propose la barre de son Samsung HW-S810D 2024 à exactement 450,08 euros au lieu de 649,99 euros.

La réduction de presque 200 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 150 euros de la part du site marchand français et d'une remise supplémentaire de 10 % avec le code DARTY10 (à saisir lors de l'étape de la commande).

En plus des deux remises, il faut savoir que le produit est éligible à une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung. Au total, la barre de son revient donc à 350,08 euros.

Disponible dans un coloris noir, la Samsung HW-S810D de 2024 est une barre de son de type 3.1.2 qui comprend 10 haut-parleurs, dont un haut-parleur central et des haut-parleurs verticaux. Accompagnée d'un caisson de basse sans fil, la barre de son de la marque coréenne dispose d'une puissance totale de 330 Watts, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du Wi-Fi, ainsi que du Chromecast et de l'Airplay 2 intégrés.

Pour terminer, les futurs acquéreurs auront l'occasion de profiter du Dolby Atmos, du DTS Virtual:X, du Q-Symphony permettant la synchronisation du son entre le téléviseur et la barre de son, ou bien encore du SpaceFit Sound.