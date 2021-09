Spider-Man est désormais le comics le plus cher du monde, devant Batman et Superman !

Spider-Man vient de détrôner Batman et Superman, les deux super-héros DC Comics. Un exemplaire d'Amazing Fantasy No. 15, la première apparition du tisseur, s'est vendu aux enchères au prix de 3 600 000 dollars, devant les derniers records d'Action Comics #1 (l'entrée en scène de Superman) et de Detective Comics #27 (la première aventure de Batman).

Jusqu'à aujourd'hui, Action Comics #1, la première apparition de Superman, a toujours été la bande-dessinée la plus chère au monde. Paru en juin 1938 et vendu pour 10 cents, le comics raconte les origines de l'homme d'acier, de la destruction de Krypton à son arrivée sur la planète terre.

Imprimé à 200 000 exemplaires, le comics est devenu la première bande dessinée à se vendre pour plus d'un million de dollars en février 2010. Après ce record, les enchères concernant la première apparition de Superman sont toujours restées très élevées. En 2014, Action Comics #1 s'est ainsi vendu pour 3 207 852 dollars.

La première apparition de Spider-Man s'est vendue à 3 600 000 dollars

Notez que d'autres comics books populaires ont atteint le record du million après Action Comics #1. Il s'agit notamment de Detective Comics #27. Paru en 1939, le comics met en scène la première apparition de Batman, évoqué à l'époque sous l'appellation “The Bat-Man”. La bande-dessinée raconte comment le commissaire Gordon et Batman vont résoudre une affaire de meurtre. Un exemplaire de Detective Comics #27 s'est vendu en 2003 pour la somme de 300 000 dollars. 10 ans plus tard, une copie en bonne état a été achetée pour 560 000 dollars. Le record est détenu par une enchère de 2010 : 1 075 000 de dollars.

Dans l'histoire récente, aucun exemplaire d'Action Comics #1 ou de Detective Comics #27 n'a atteint ces valorisations records. Par contre, un exemplaire d'Amazing Fantasy No. 15 a été vendu aux enchères pour la somme de 3 600 000 dollars le 9 septembre 2021 lors du Comics & Comic Art Signature Auction. Il s'agit de la première apparition de Spider-Man, le célèbre homme-araignée de Marvel.

Depuis 2014, Action Comics #1 était le comics le plus valorisé du marché. Début d'année, il s'est vendu pour 3,25 millions de dollars, en baisse par rapport à ses cotes précédentes. Son titre vient donc d'être ravi par le comics mettant en scène Peter Parker. Paru en 1962, il raconte comme un lycéen souffreteux devient un redoutable justicier après la mort tragique de son oncle. Heritage Auctions, la maison de vente aux enchères multinationale en charge des lots, justifie ce prix élevé par l'excellent état de conservation de la bande-dessinée, dénuée de “défaut, éclat ou rupture de couleur”.