Cyberpunk 2077 : un Youtubeur fait tourner le jeu sur Switch

Cyberpunk 2077 est sorti sur PC et consoles… mais pas sur Switch. Pourtant, un Youtubeur a réussi à faire tourner le jeu sur la machine portable de Nintendo. Sur cette dernière, il est même plus beau et plus fluide que sur PS4. Bien entendu, il y a un truc derrière ce tour de magie, et ça s’appelle le Cloud Gaming.

Faire tourner Cyberpunk 2077 sur Switch, cela ressemble plus à une mauvaise boutade qu’autre chose. Pourtant, c’est possible. Le Youtubeur Nintendrew le prouve aujourd’hui dans une vidéo. Il raconte avoir réussi à faire tourner le jeu de CD Projekt sur sa Switch sans aucun compromis graphique. Il est même plus beau que sur PS4 et Xbox One. Un tour de force qui est en réalité très simple.

Nintendrew ne fait évidemment pas tourner Cyberpunk 2077 nativement sur sa console portable. Il y a bien évidemment un truc. Il explique qu’il a installé Android sur la machine, qui est équipée d’un processeur Nvidia Tegra X1, on le rappelle. Une fois fait, il a travaillé sur la compatibilité des Joy-Cons afin qu’ils soient reconnus comme une manette. Ensuite, il ne lui restait plus qu’à installer l’application Stadia et de lancer le jeu via l’application.

Cyberpunk 2077 tourne comme un charme sur la petite tablette. De plus, les fonctionnalités de la console sont totalement prises en charge. Il est par exemple possible de passer de l’écran de TV à l’écran de la machine comme on peut le faire avec un jeu Switch. Cyberpunk est pris ici en exemple, car c'est le jeu du moment, mais tous les jeux du service de Google peuvent être lancés.

Le streaming, l’avenir de la Switch ?

Il y a quelques mois, CD Projekt avait caressé l’idée de porter son jeu sur Switch. La chose pourrait être tout à fait possible grâce à la magie du Cloud Gaming. Si cette fonctionnalité existe déjà depuis un moment au Japon, elle arrive en Europe.

En octobre dernier, Control est effet arrivé sur la petite console. Pour tourner avec des graphismes au maximum et même le ray-tracing activé, le jeu passe par le Cloud. Il ne suffit que d’une connexion Internet pour en profiter. Control n’est que le premier d’une longue série, puisqu’en 2021, d’autres titres comme Hitman 3 utiliseront cette technique.

Reste maintenant à voir si CD Projekt va se décider à porter officiellement son jeu sur la Switch. Pour le moment, le développeur a d’autres chats à fouetter et se doit notamment de corriger tous les soucis encore présents sur le jeu, notamment sur les versions PS4 et Xbox One.

Mais plus tard, peut-être ?