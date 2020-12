Cyberpunk 2077 : un trailer explosif dévoile le mode photo ultra complet du jeu

La sortie de Cyberpunk 2077 approche à grands pas. De fait, les développeurs de CD Projekt RED accélèrent leur communication autour du titre en diffusant un nouveau trailer explosif, cette fois-ci dédié à l’impressionnant mode Photo du jeu.

Plus que huit jours avant de pouvoir mettre les mains sur Cyberpunk 2077 ce 10 décembre 2020. Après de multiples reports, l’un des titres les plus ambitieux de ces dix dernières années s’apprête à débarquer sur Xbox One et Xbox Series X/S, PS4/PS5 et PC. À quelques jours du lancement, les développeurs de CD Projekt RED mettent le paquet pour braquer tous les projecteurs sur leur jeu.

Après avoir publié une ultime bande-annonce faisant le point sur l’histoire, le gameplay et l’univers de Cyberpunk 2077, les équipes du studio polonais viennent de dévoiler un nouveau trailer, dédié cette fois-ci au mode Photo du titre. Cette fonctionnalité manquait cruellement à The Witcher 3, et CD Projekt a décidé de rectifier le tir sur Cyberpunk 2077.

Pour cause, le mode Photo est devenu un incontournable ces dernières années et on le retrouve par exemple sur God of War, Red Dead Redemption 2, ou encore The Last Of Us Part 2. Mention spéciale également au mode photo de Ghost of Tsushima, particulièrement complet.

Autant le dire tout de suite, le mode Photo de Cyberpunk 2077 risque bien de plaire aux amateurs, tant les possibilités offertes ont l’air nombreuses. On note ainsi cinq onglets différents dédiés à l’angle de caméra, au champ de vision, à la pose de votre personnage, aux effets visuels et aux stickers.

Chacun abrite une pléthore de sous-menu. Rien que dans l’onglet Effet, il sera possible de s’amuser à bidouiller l’exposition, le contraste, les zones de lumière, la vignette, l’aberration chromatique, ou encore le grain. Dans l’onglet Pose, vous pourrez modifier l’arme tenue en main ou la position de votre personnage, l’expression du visage, ou encore le regard caméra. Tout semble réuni pour occuper les photographes en herbe et professionnels pendant des heures.

Pour rappel, CD Projekt RED est revenu en détail sur le transfert des sauvegardes de Cyberpunk 2077. Il sera bel et bien possible de basculer votre progression effectuée sur PS4 ou Xbox One sur les versions PS5 et Xbox Series X du titre.