Cyberpunk 2077 : un fan déçu travaille déjà sur une version améliorée

Cyberpunk 2077 est à peine sortie que la question d'un remake HD se pose déjà. En tout cas, le moddeur Halk Hogan, connu pour son remaje HD de The Witcher 3, y réfléchit sérieusement.

Cyberpunk 2077 est disponible depuis le 12 décembre 2020. Véritable merveille sur PC et nettement moins flamboyant sur PS4 et Xbox One, le dernier bébé de CD Projekt RED a d'ores et déjà pris d'attaque par les moddeurs, pour le plus grand plaisir des joueurs. Prochainement, il sera par exemple possible de jouer à Cyberpunk 2077 à la 3e personne sur PC.

Des moddeurs indépendants travaillent actuellement sur le projet, et un premier extrait de leur travail est disponible sur YouTube. Comme vous pourrez le voir, le résultat est encore loin d'être parfait (les animations sont étranges et le tout manque cruellement de fluidité) mais c'est prometteur.

Et outre les mods liés au gameplay, certains moddeurs envisagent déjà de s'attaquer à l'aspect graphique de Cyberpunk 2077. C'est notamment le cas du moddeur et Youtubeur Halk Hogan, connu et reconnu pour son remake HD de The Witcher 3, dont la version finale est d'ailleurs disponible gratuitement sur PC depuis septembre 2020.

Les fans du monsieur et de son travail seront ravis d'apprendre que le youtubeur a des plans similaires concernant Cyberpunk 2077. En effet, un remake HD du dernier titre du studio polonais est dans ses cartons, avec pour ambition d'améliorer la qualité des modèles 3D et des textures du jeu.

“J'ai aussi des plans pour Cyberpunk 2077 à l'avenir (Cyberpunk 2077 remake HD peut-être ? C'est un jeu vraiment exceptionnel, mais j'ai trouvé des assets de mauvaise qualité, donc je peux les améliorer”, a-t-il écrit à ses fans. Notez que Halk Hogan travaille également sur une version next-gen de son remake HD de The Witcher 3 (vous suivez ?).

Comme vous le savez peut-être, le jeu culte de CD Projekt RED doit bénéficier d'une mise à jour next-gen gratuite sur PS5, Xbox Series X et PC en 2021. Tout comme Cyberpunk 2077 d'ailleurs. “Je travaille actuellement sur la nouvelle version du remake HD, mais j'attends également une réponse de CD Projekt RED pour une éventuelle collaboration (ou quelque chose dans le genre) à propos de la mise à jour next-gen de The Witcher 3 pour les nouvelles consoles et PC. Donc, nous verrons ce qu'il va se passer,” espère-t-il.

