Cyberpunk 2077 ne vous laisse pas changer de look en cours de route, même la coiffure !

Cyberpunk 2077 offre des options de personnalisation de votre personnage particulièrement avancées. Pourtant, contrairement à de nombreux titres, il semble que CD Projekt Red ait omis de permettre de changer (au moins un peu) de look en cours de route. Par exemple pour changer de coupe de cheveux comme dans la vraie vie…

Omission, choix délibéré, ou énième bug ? Vous le savez, Cyberpunk 2077 est disponible depuis le 10 décembre 2020, et les premiers retours se multiplient. Des retours il faut le dire surtout dominés par les nombreux bugs qui criblent pour l’instant Cyberpunk 2077, en particulier sur console. Mais au-delà de ces problèmes – qui finiront par être réglés via une mise à jour dans les prochaines semaines – nos confrères de Kotaku nous font remarquer qu’il n’est pas possible de changer le look de V en cours de route.

Vous ne pouvez ainsi pas avoir de nouveaux tatouages, changer la couleur de vos cheveux, de vos ongles, ou vous faire installer une dent en or. Alors même que les options de personnalisation de votre personnage sont ici particulièrement poussées, puisque l’on peut choisir… jusqu’à la taille de son pénis. Cette absence est d’autant plus étrange que l’apparence du personnage évolue tout de même dans l’intrigue, même si c’est de manière un peu rigide. Par exemple dans les 25 premières minutes, on vous insère de nouveaux yeux cybernétiques dans les orbites.

En outre, les joueurs sont habitués à pouvoir changer d’apparence dans les derniers jeux du moment, comme par exemple dans Rivia ou Animal Crossing. Et même si le jeu est essentiellement à la première personne, on peut voir le visage de V à de nombreuses reprises, que ce soit dans un miroir ou dans le reflet des vitres. Il semble donc que permettre de changer quelques éléments de votre look aurait été une bonne idée dans un jeu graphiquement très abouti. Kotaku note néanmoins que ce type de mécanique un peu rigide existe chez d’autres éditeurs.

Lire également : Cyberpunk 2077 – même la GeForce RTX 3090 peine à délivrer 60 FPS en 4K Ray Tracing et DLSS !

C’est en effet aussi le cas par exemple dans les deux derniers Deux Ex qui offrent eux aussi des options de personnalisation avancées en début de jeu sans permettre de changer quoi que ce soit en cours de route.

Source : Kotaku