Cyberpunk 2077 : les graphismes sont très moches sur PS4 Pro comparé au PC

Cyberpunk 2077 débarque enfin sur nos consoles et PC le 10 décembre 2020, après de multiples reports. Les premiers comparatifs entre les différentes versions commencent à apparaître sur le Net, à l’instar de cette vidéo dédiée aux moutures PS4 Pro et PC du titre. Et autant dire que la version PS4 Pro fait peine à voir…

L’attente va bientôt toucher à son terme. Après 5 années de développement, l’un des jeux des plus ambitieux de cette génération va enfin débarquer sur nos consoles et PC. Oui, Cyberpunk 2077 sort ce 10 décembre sur Xbox One, Xbox Series X et Series S, PS4 et PS5 et PC (désolé la Switch).

Bien entendu, la communication s’accélère autour de l’héritier de System Shock, The Witcher 3 et Deus Ex. Certains médias ont d’ores et déjà le jeu entre les mains, tout comme certains joueurs. En effet, des copies physiques se baladent déjà dans la nature, au grand dam des développeurs…

En outre, les premières vidéos comparatives entre les différentes versions du jeu commencent à apparaître sur la toile. Le youtubeur Cycu1 vient par exemple de publier une vidéo comparative des moutures PS4 Pro et PC de Cyberpunk 2077. Autant le dire tout de suite, les différences sont notables entre les deux versions.

On sent que la PS4 Pro est dans ses derniers retranchements et que de nombreux détails graphiques ont été sacrifiés afin d’assurer une certaine stabilité au titre. C’est flou par moment, plus grossier, plus sombre, et des détails passent totalement à la trappe. C’est flagrant dans quelques extraits, notamment quand V monte à bord de la voiture pour tenter de la démarrer.

Le tableau de bord est bien plus fourni et détaillé sur PC qu’il ne l’est sur PS4 Pro. Même constat lors de la phase de création du personnage, face au miroir. Si la version PC semble supérieure en tout point dans cette vidéo, il faut tout de même relativiser. On ne connaît pas la configuration du PC utilisé, et il peut très bien s’agir d’une machine de guerre capable de fournir du Ray-Tracing et du DLSS, deux technologies compatibles avec Cyberpunk 2077.

Notez que CD Projekt RED a récemment publié deux vidéos comparatives officielles des versions Xbox One et Xbox Series X, puis des moutures PS4 Pro et PS5.