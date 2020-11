Cyberpunk 2077 : des copies physiques déjà vendues, gare aux spoilers

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre prochain. Cependant, le jeu est Gold depuis maintenant presque deux mois. Il n’est donc pas étonnant de voir certaines copies déjà sur le marché. Attention aux spoilers, des petits malins ayant commencé à streamer le jeu.

Cyberpunk 2077 n’est pas sorti, mais des copies physiques circulent déjà sur le marché. Des joueurs ont même commencé à streamer le jeu, au risque de spoiler ceux qui veulent se préserver au maximum. Une situation totalement absurde alors que le titre est prévu pour sortir dans 17 jours, mais qui s’explique par le fait qu’il ait été décalé alors qu’il était passé Gold.

Certains utilisateurs de Reddit affirment en effet avoir reçu leur disque PS4 après l’avoir précommandé sur Amazon. Nous avions déjà vu qu’un petit chanceux avait eu la boîte la semaine dernière, ce qui nous avait permis de voir qu’il prenait 70 Go d’espace mémoire sur PS4. Ce n’est vraisemblablement pas un cas isolé, puisque d’autres affirment également être en possession du précieux sésame.

Certains se sont empressés de streamer leur partie sur des plateformes dédiées. CD Projekt n’a pas perdu de temps et a réagi très rapidement, retirant les vidéos pour violation de droit d’auteur. Néanmoins, une telle action prend un peu de temps et d’autres vidéos pourraient apparaître en ligne pour nous spoiler. Prudence, donc, si vous apercevez ce type de contenu.

Un jeu Gold décalé, puis un jeu disponible avant sa sortie

Cuberpunk 2077 est passé Gold début octobre. Cela signifie que le jeu était prêt à être envoyé en production pour la fabrication des copies physiques. Théoriquement, il ne devait donc plus souffrir de retard. Néanmoins, le patch day-one, qui corrige les derniers bugs importants, a nécessité encore beaucoup de travail et le développeur polonais a décidé de décaler la sortie du 19 novembre au 10 décembre. Une première pour un jeu au statut Gold.

A lire aussi – Cyberpunk 2077 : date de sortie, prix, plateformes et durée de vie

Toutefois, la production des copies physiques a été lancé et le jeu existe bel et bien en version disque à l’heure actuelle. Un jeu non patché, sans doute rempli de bugs en tout genre, mais il existe. Prudence donc lors de vos pérégrinations sur des plateformes de streaming, puisque vous n’êtes pas à l’abri de tomber sur des séquences du jeu et vous faire spoiler.

Source : Reddit