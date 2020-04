Cyberpunk 2077 : le studio déploiera une grosse mise à jour le jour J à cause du coronavirus

La sortie de Cyberpunk 2077 ne sera pas retardée à en croire CD Projekt Red. Le studio explique néanmoins qu’une mise à jour sera déployée le jour de la sortie du jeu à cause du coronavirus. Le doublage des voix françaises et étrangères est en effet compliqué par la crise et les mesures de confinement.

Qu’on vous rassure, pour l’instant, s’il y a bien un secteur peu impacté par le coronavirus et le confinement, c’est bien celui du jeu vidéo. On peut donc croire CD Projekt Red, le studio qui développe Cyberpunk 2077, sur parole quand il annonce en marge de l’annonce de ses résultats financiers que le lancement du jeu événement Cyberpunk 2077 ne sera pas plus retardé par la crise sanitaire.

Le lancement du jeu Cyberpunk 2077 est en effet désormais fixé au 17 septembre 2020 sur PC, Xbox et PS4 après avoir été reporté une première fois. Le jeu a déjà été envoyé aux diverses autorités pour qu’elles lui apposent une limite d’âge. Ce qui indique que l’essentiel du travail a été réalisé et que la sortie n’est désormais plus qu’une formalité.

C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé Michal Nowakowski lors de l’annonce des résultats financiers du studio. Il y a néanmoins un léger soucis avec les versions non-anglophones : il faut en effet doubler toutes les voix. Mais avec le confinement, l’opération est particulièrement complexe.

Cyberpunk 2077 : problèmes avec le doublage des voix étrangères

« On a du mal […] à enregistrer les voix de certains acteurs. La plupart des studios sont fermés à l’heure actuelle. Néanmoins nous sommes parvenus à enregistrer la vaste majorité des doublages, mais il y a toujours des dernières sessions additionnelles et nous ne sommes pas très inquiets là dessus parce que c’est quelque chose qu’on peut même enregistrer ultérieurement et ajouter sous la forme d’un patch numérique », explique le responsable.

Et de poursuivre : « Lorsque les clients achèteront le jeu ils pourront télécharger un fichier qui ajoutera les enregistrements manquants, mais ce processus a été un peu perturbé. Mais ce n’est pas quelque chose que nous avons identifié comme un risque vraiment majeur. C’est littéralement la seule chose que nous avons dans notre radar, pour tout le reste on a passé les difficultés on est donc pas vraiment impacté par ça, je dirais donc qu’on progresse en douceur presque comme si de rien était ».

Le patch avec le doublage des voix étrangères est paradoxalement plutôt une bonne nouvelle, puisque tout indique que la version française du jeu sera disponible dès la sortie. Attendez-vous avec impatience le lancement de Cyberpunk 2077 ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : VGC