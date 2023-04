MotoGP : comment regarder les courses en clair sur les chaînes étrangères ?

Un VPN comme Cyberghost se montre très utile pour améliorer sa confidentialité en ligne et protéger sa vie privée sur internet, mais aussi pour accéder à des contenus qui ne sont normalement pas disponibles dans son pays. Cela permet par exemple de regarder gratuitement les courses de MotoGP, on vous explique comment.

Vous êtes amateur de MotoGP ? Votre passion peut vous coûter bien cher puisque le diffuseur de la compétition en France n’est autre que Canal+, auprès de qui il faut payer un abonnement pour être en mesure de regarder les courses. Mais il existe une méthode simple et peu coûteuse pour profiter des prochains Grand Prix de la saison : utiliser un VPN. Et en la matière, Cyberghost s’impose comme une référence.

Comment regarder la MotoGP gratuitement ?

Dans plusieurs pays, les courses de MotoGP sont diffusées sur des chaînes en clair, accessibles gratuitement. Celles-ci retransmettent également ces événements en direct sur leur site internet ou leur plateforme de vidéo à la demande. Pour les francophones, sachez que la chaîne belge RTBF et la chaîne suisse RTS diffusent les courses MotoGP en clair, vous pourrez donc profiter de commentaires en français lors de votre visionnage.

À moins que vous ne vous vous trouviez en Belgique ou en Suisse, la diffusion des Grand Prix vous sera bloquée, car les systèmes auront détecté que l’adresse IP depuis laquelle vous êtes connecté se trouve dans un autre pays. Pour y remédier, nous pouvons utiliser Cyberghost, qui dispose de serveurs en Belgique et en Suisse.

L’un des avantages de Cyberghost sur ses concurrents est qu’il dispose de serveurs spécialement prévus pour le streaming vidéo. Ceux-ci sont optimisés pour cet usage, offrent de meilleures performances pour le streaming, et ont moins de chance d’être détectés comme VPN par les plateformes. Cyberghost propose justement un serveur dédié au streaming pour RTBF Auvio en Belgique et pour RTS en Suisse. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix entre les deux, de créer un compte RTBF ou RTS, et le tour est joué : vous pouvez regarder les courses de MotoGP avec des commentaires en français.

Bien entendu, cette astuce fonctionne pour bien d’autres disciplines. Il est par exemple possible de regarder gratuitement des matchs de Ligue des Champions de football retransmis par la chaîne belge Club RTL. Et pour les fans de mécanique, la Formule 1 est diffusée par la RTBF en Belgique et par RTS en Suisse, comme pour la MotoGP.

Cyberghost permet également d’accéder aux catalogues étrangers des plateformes de SVOD, pour visionner les contenus de Netflix aux États-Unis par exemple, ou les derniers films Disney qui sont accessibles sur Disney+ dans les autres pays, mais pas en France à cause de la chronologie des médias.

Se localiser dans un autre pays avec le VPN peut aussi servir à payer certains produits et services moins cher, certains marchands adaptant leurs prix en fonction de l’emplacement de connexion. Cela peut être le cas pour le tarif des billets d’avion.

Performances et sécurité

Avec ses plus de 9000 serveurs situés dans plus de 90 pays, Cyberghost met à disposition de ses utilisateurs une infrastructure efficace et éprouvée. Grâce à un matériel de pointe et au recours aux derniers protocoles VPN du marché, la plateforme offre à la fois des débits rapides pour une navigation fluide, le téléchargement grande vitesse de fichiers en P2P et le visionnage de vidéos streaming en 4K sans lag et une latence réduite pour le jeu en ligne. Le tout sans aucune limite de bande-passante, bien entendu.

Utiliser un VPN, c’est aussi se prémunir contre les menaces en ligne. Les données depuis ou vers votre réseau transitent par un tunnel chiffré inviolable, protégé par la technologie AES 256 bits, si bien qu’un pirate ne sera pas capable de voler vos identifiants ou vos informations personnelles lors du transfert de ces données. Cyberghost évite aussi que les nombreux trackers ne subtilisent vos informations lors de la navigation web ou sur une application.

Le VPN s’assure de masquer votre trafic, vos préférences de recherche, votre historique de navigation, vos téléchargements, votre emplacement et votre adresse IP. Cyberghost adopte une stricte politique de No Logs, ce qui signifie que le service ne conserve aucune donnée relative à vos activités en ligne. De plus, la société est basée en Roumanie, un pays disposant de lois protégeant la vie privée des utilisateurs, et qui ne fait pas partie des grandes alliances de surveillance, au contraire des pays anglophones ou des grands pays européens comme la France.

Des fonctionnalités comme le Kill Switch permettent de renforcer encore la sécurité, dans ce cas en coupant le trafic internet si le VPN connaît des défaillances afin d’éviter les fuites de données. Une option anti-fuites DNS est également disponible. L’application permet aussi d’établir une liste blanche de sites et applications qui ne doivent pas passer par la connexion VPN, comme des jeux ou vos services bancaires.

Une réduction de – 82%

L’abonnement à Cyberghost fait actuellement l’objet d’une promotion de -82 % pour l’offre de deux ans, qui vient par ailleurs avec trois mois supplémentaires offerts. Cela fait donc un total de 27 mois d’utilisation pour seulement 56,97 euros, soit l’équivalent de 2,11 euros par mois. Ce n’est pas cher payé pour un service VPN de qualité qui va sécuriser votre trafic internet et vous permettre de regarder en clair les courses de MotoGP et d’autres événements sportifs.

Vous ne prenez aucun risque à essayer Cyberghost puisque la plateforme offre une garantie satisfait ou remboursé d’une durée de 45 jours. Durant ce laps de temps, vous pourrez annuler votre abonnement et récupérer tout votre argent sans besoin de justifier votre décision. L’assistance client est accessible 24 h/7 j pour répondre à tous vos besoins.

Cyberghost est disponible sur tous les principaux supports via une application de bureau pour Windows et macOS, une configuration pour Linux, une application mobile pour Android et iOS, une application Android TV et FireTV ou encore une extension de navigateur pour Chrome et Firefox. Un compte permet de sécuriser jusqu'à sept appareils en même temps, et il est possible d’installer Cyberghost au niveau du routeur afin de protéger l’ensemble de ses appareils connectés.