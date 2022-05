CyberGhost VPN : à ce prix-là, tout le monde se l’arrache !

CyberGhost offre le meilleur rapport qualité-prix pour un VPN. La solution fait l'objet d'une réduction de 83% qui fait passer son prix sous la barre des 2 €. Cette offre vous permet de souscrire à un VPN premium pour un prix dérisoire.

On ne présente plus CyberGhost, l'un des noms les plus connus sur marché des VPN. Le fournisseur résiste bien au poids des années et propose une solution bien implantée qui jouit d'une bonne réputation. Voilà ce qui explique son succès et c'est sans compter son rapport qualité-prix qui est l'un des meilleurs du marché.

Cette solution fait partie de notre top 3 des VPN incontournables en 2022. Elle brille par sa compétitivité exemplaire car, pour moins de 2 € par mois vous profitez d'une excellente qualité de service. Sur le haut de tableau, CyberGhost est le VPN le moins cher de sa catégorie.

CyberGhost VPN : grosse réduction sur le prix de l'abonnement

L'abonnement le plus moins cher de CyberGhost est celui de 3 ans. Vous pouvez faire baisser le prix mensuel du VPN de 83% en choisissant cette formule longue durée. Dans le détail, le fournisseur vous offre 3 mois d'abonnement supplémentaires, ce qui fait passer le total à 39 mois pour un prix de 77,61 €. La formule vous revient finalement à 1,99 € par mois.

Sachez par ailleurs que CyberGhost permet aux abonnés de se faire rembourser intégralement s'ils le souhaitent. Vous pouvez ainsi actionner votre droit de rétraction dans un délai de 45 jours après l'abonnement. Cela revient à tester le VPN gratuitement pendant un mois et demi. Et à poursuivre l'aventure en cas de satisfaction.

Les atouts de CyberGhost VPN

Commençons par les débits offerts par ce VPN. Il est bien connu que ce genre de solution fait chuter la vitesse d'Internet en raison du principe même de leur fonctionnement. Mais la qualité d'un VPN se juge aussi sur sa capacité à limiter la dégradation des débits. CyberGhost compte parmi les services qui offrent une vitesse confortable pour tous les usages d'Internet au quotidien.

Le VPN dispose de 8000 serveurs dans plus de 90 pays. Vous pouvez utiliser le même compte sur jusqu'à 7 appareils. De quoi partager votre abonnement toute la famille. Enfin, CyberGhost fonctionne sur quasiment tous les appareils, notamment les PC Windows, macOS, mais aussi sur Android et iOS.