CyberGhost : profitez de 82% de réduction et de 3 mois offerts pour débloquer les contenus du monde entier

CyberGhost est l’un services VPN les plus populaires du marché, offrant sécurité, performances et possibilité d’accéder à tous les contenus géographiquement bloqués. Grâce à une promotion, il est possible d’obtenir une belle ristourne de 82 % sur le prix de l’abonnement de deux ans, avec en prime trois mois d’utilisation supplémentaires offerts.

Le recours à un VPN devient de plus en plus indispensable pour profiter des bénéfices d’internet en toute sécurité et sans restriction. Ce type de plateforme permet de protéger la vie privée des utilisateurs, de masquer leur véritable adresse IP, ainsi que de débloquer des contenus qui ne sont pas disponibles dans une région géographique. L’un des meilleurs VPN du moment est CyberGhost, qui affiche un rapport qualité-prix très attractif avec sa dernière offre.

DÉCOUVREZ CYBERGHOST À -82 %

– 82 % et trois mois offerts

CyberGhost propose actuellement un plan de deux ans avec trois mois supplémentaires offerts, soit un total de 27 mois, pour la somme de 56,94 euros. Cela revient à payer 2,11 euros par mois sur la période, un tarif très intéressant au vu des prestations délivrées.

De plus, vous disposez d’une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé pour essayer le service. Vous ne prenez donc aucun risque à souscrire : si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez annuler votre abonnement et exiger un remboursement complet, sans besoin de justifier votre décision. Une assistance client est disponible par chat 24 h/7 j.

Si vous optez pour la formule de deux ans, vous avez également la possibilité de profiter de la suite CyberGhost Security pour Windows comprenant un antivirus et un utilitaire de gestion et suivi des mises à jour pour seulement 1 euro par mois, contre 4,5 euros normalement.

Un abonnement à CyberGhost permet de sécuriser jusqu’à sept appareils en simultané. Il est même possible de couvrir l’ensemble des terminaux (domotique, console de jeu, box TV, Smart TV…) de son domicile en installant le VPN au niveau du routeur. Une application est disponible sur Android, iOS, Windows, Linux, macOS, Android TV et FireTV. Une extension pour navigateur web est aussi proposée pour Firefox et Chrome (et tous les autres exploitant le moteur Chromium : Edge, Opera, Brave, Vivaldi…).

Le catalogue US de Netflix, et bien d’autres

L’un des principaux intérêts de CyberGhost est de débloquer des contenus qui ne sont en principe pas accessibles depuis la zone géographique où vous vous trouvez. Lorsque vous êtes à l’étranger, vous pouvez utiliser le VPN pour vous localiser en France et visionner normalement les directs et replays des chaînes françaises (TF1, M6, France TV), ainsi que des services comme Molotov ou myCanal.

Depuis la France, vous pouvez accéder aux contenus diffusés à l’étranger, comme des retransmissions sportives (des chaînes en clair d’autres pays où sont diffusées les principales compétitions européennes de football), mais aussi les catalogues des plateformes de vidéo à la demande. Vous pouvez donc regarder les films et séries de Netflix US, Disney+ US ou Prime Video US, bien mieux fournis que leurs équivalents français.

Rappelons que la chronologie des médias reste très restrictive en France. Les films qui sortent au cinéma ne peuvent pas rejoindre les services de SVOD avant de longs mois, alors que les dernières nouveautés sont rendues disponibles au bout de seulement quelques semaines sur les autres marchés. Vous n’aurez donc plus à attendre autant de temps avant de voir les sorties ciné les plus récentes débarquer sur Netflix et consorts.

CyberGhost, ce sont plus de 9 100 serveurs répartis dans 91 pays différents, avec des serveurs dédiés à certaines activités pour améliorer les performances : pour le streaming (avec des serveurs spécialisés à une plateforme dans un pays, par exemple Netflix US ou RTL Play Belgique), pour le torrenting et pour les jeux vidéo.

Changer de localisation grâce à un VPN peut aussi vous permettre de faire des économies sur l’achat de biens et services en ligne, les devises ou les tarifs proposés pouvant varier selon la région de connexion.

Sécuriser sa navigation

Alors que nos données sont toujours plus collectées et notre navigation suivie à la trace, CyberGhost s’assure de protéger votre vie privée et vos informations personnelles pour améliorer votre confidentialité sur internet. La plateforme ne conserve aucun journal d’activité au sein de ses infrastructures, si bien que personne ne peut savoir ce que vous faites en ligne. CyberGhost est basé en Roumanie, un pays respectueux de la vie privée grâce à ses lois strictes en faveur de la confidentialité. Ce pays ne fait pas partie d’une alliance de surveillance comme les 5, 9 et 14 Yeux.

Le trafic entrant et sortant transite par un tunnel chiffré par l’intermédiaire des protocoles OpenVPN et WireGuard, ainsi que de l’algorithme AES 256 bits, réputé inviolable, protégeant ainsi toutes vos données. Des fonctionnalités de sécurité avancées renforcent encore d’un cran la défense de votre confidentialité. Le Kill Switch coupe immédiatement la connexion à internet si un problème est détecté avec le VPN, empêchant les fuites de données.

L’option de Split Tunneling laisse l’utilisateur choisir quelles applications doivent recourir au VPN et lesquelles doivent s’en passer. Par exemple, sauf cas particulier, les jeux vidéo n’ont pas forcément besoin d’une connexion VPN. Vous pouvez aussi mettre votre appli bancaire sur liste blanche afin de ne pas déclencher d’alerte de sécurité et risquer de voir votre compte bloqué, car votre banque a détecté une connexion depuis un lieu inhabituel.

Lors de votre navigation, CyberGhost bloque les noms de domaine affichant de la publicité malveillante et hébergeant des trackers abusifs ainsi que des malwares. Le service VPN protège également vos appareils et vos informations lorsque vous êtes connectés à un point d’accès WiFi public, vulnérable au piratage.

CyberGhost s’est soumis à un audit indépendant du cabinet Deloitte. Celui-ci a évalué le réseau de serveurs et les systèmes de gestion de la plateforme et n’a découvert aucune activité de suivi, de conservation ou de partage de données susceptible de dévoiler l’identité des utilisateurs de CyberGhost.

DÉCOUVREZ CYBERGHOST À -82 %

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CyberGhost.