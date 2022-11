CyberGhost devient le VPN avec le meilleur rapport qualité-prix grâce à cette offre Black Friday

Si vous cherchez un VPN sécurisé, qui protège votre vie privée, fluidifie votre navigation web et permet d’accéder à des contenus géographiquement restreints, le tout à un prix attractif, vous allez trouver votre bonheur avec CyberGhost.

Acteur historique du marché des VPN, CyberGhost est réputé pour la qualité de ses performances et de ses fonctionnalités, son interface bien conçue, sa compatibilité avec tous les types d’appareils, ainsi que son tarif très accessible au regard des prestations délivrées. Et la plateforme affiche un rapport qualité-prix encore plus intéressant qu’habituellement grâce à l’offre promotionnelle proposée à l’occasion du Black Friday.

Une réduction de -83 % et 4 mois gratuits pour le Black Friday

En cette période propice aux bons plans, CyberGhost se met en évidence avec une promotion des plus agressives qui risque de faire craquer bon nombre d’utilisateurs. Son abonnement de deux ans est en effet sujet à une réduction tarifaire de 83 %, et est assorti de quatre mois supplémentaires offerts.

Pour résumer, vous bénéficiez de CyberGhost pour 56,94 euros, soit l’équivalent de 2,03 euros par mois pendant 24 mois. Ce n’est pas cher payé pour un VPN aussi populaire, surtout qu’il est le seul à proposer une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours pour essayer le service sans prendre de risque si celui-ci ne convient pas.

Ajoutons que pour seulement 1 euro par mois en plus, vous pouvez profiter également de la suite CyberGhost Security pour Windows, qui inclut un antivirus et un programme de suivi des mises à jour des logiciels installés sur le PC.

Un garant de la sécurité et de la vie privée

CyberGhost adopte une politique no-logs stricte, certifiée par un organisme d’audit indépendant. Cela signifie qu’elle ne collecte pas, n’enregistre pas et ne partage pas l’activité de ses utilisateurs, dont les données ne peuvent pas être interceptées et exploitées. Et pour s’assurer de ne laisser vraiment aucune trace, la plateforme utilise des serveurs basés sur la mémoire RAM au lieu de disques durs classiques : les informations traitées sont donc perdues à intervalles réguliers. Ces serveurs sont la propriété de CyberGhost, qui n’a pas recours à la location et qui est le seul à pouvoir y accéder physiquement ou à distance.

La société derrière CyberGhost est basée en Roumanie, un pays disposant de lois favorables au respect de la vie privée et respectueuses de la confidentialité des internautes. La législation roumaine estime même que les politiques de conservation des données sont contraires à la constitution. Par ailleurs, au contraire de la France, la Roumanie ne fait partie d’aucune grande alliance de renseignement internationale, comme les 5 Eyes, 9 Eyes ou 14 Eyes.

CyberGhost met à disposition de ses utilisateurs des serveurs NoSpy, spécialement conçus pour la sécurité des données. Ils sont protégés de bout en bout, même physiquement (ils sont conservés dans une salle blindée), de sorte qu'il soit impossible de les attaquer. Il permet aussi de bloquer les publicités, les traqueurs et les pages malveillantes lors de la navigation web.

Le VPN repose sur la technologie de chiffrement AES 256-bits de classe militaire, réputée inviolable. Il prend en charge trois protocoles sécurisés et performants : OpenVPN, WireGuard et IKEv2. Grâce à ces protocoles, CyberGhost parvient à créer un tunnel chiffré pour faire transiter les données entrantes et sortantes, en affectant au minimum la vitesse de connexion.

Des fonctionnalités avancées, sur tous les supports

CyberGhost est disponible sous la forme d’une application sur toutes les grandes plateformes disponibles : Android et iOS sur mobile, Windows, Linux et macOS sur bureau et via une extension de navigateur pour Chrome et Firefox. Il est possible d’utiliser un seul compte pour protéger jusqu’à sept appareils en simultané. De plus, il est possible de configurer CyberGhost sur son routeur afin de faire bénéficier l’ensemble de ses appareils d’une connexion VPN, y compris les Smart TV, box TV et consoles de jeu. Le service VPN dispose d’un service client joignable 24h/24 et 7j/7 par chat en français.

CyberGhost se distingue par l’intégration de fonctionnalités avancées, comme le Kill Switch qui permet de couper les communications en cas de perte de connexion avec le VPN et un système contre les fuites DNS pour garantir une sécurité totale et continue des données. L’outil offre aussi la possibilité de se voir attribuer une adresse IP dédiée, qui est exclusive au compte et qui n’est pas partagée avec les autres utilisateurs.

Le VPN permet également de faire sauter les restrictions géographiques liées à certains contenus, comme les retransmissions sportives ou les catalogues des services de vidéo à la demande. Avec CyberGhost, vous pouvez regarder la télévision française depuis l’étranger, ou accéder à des films et séries depuis la France qui ne sont normalement pas disponibles chez nous. Il s’agit notamment d’un bon moyen de contourner la chronologie des médias, qui empêche les plateformes de SVOD de diffuser des films récemment sortis au cinéma. CyberGhost dispose même de serveurs expressément optimisés pour le streaming vidéo, garantissant une levée des blocages et une bonne qualité vidéo.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Cyberghost.