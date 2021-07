Le cours du Bitcoin risque de tomber à 15 000 dollars et c’est normal

Le cours du Bitcoin pourrait continuer de baisser. D'après Scott Minerd, responsable chez Guggenheim Investments, la baisse initiée en mai dernier n'est pas prête de s'arrêter. Dans un avenir proche, le cours de la cryptomonnaie pourrait s'établir autour des 15 000 dollars, en baisse de 50%.

Porté par les investissements massifs d'entreprises comme Tesla et MicroStrategy ou l'annonce historique de PayPal, le Bitcoin s'est hissé jusqu'à 64 000 dollars en avril dernier. Cette phase haussière, initiée dès fin 2020, a subitement pris fin en mai 2021. Le cours de la reine des cryptomonnaies s'est alors écroulé jusqu'au seuil des 30 000 dollars suite aux annonces successives d'Elon Musk et aux tentatives de régulation provenant du gouvernement chinois.

Depuis, le cours du Bitcoin s'est retrouvé coincé dans une phase de “range”. Concrètement, la devise numérique oscille entre les 30 000 et les 40 000 dollars. Récemment, le cours du Bitcoin est même brièvement passé sous les 30 000 dollars, laissant craindre que le “bull run”, phase haussière dans le jargon boursier, ne soit terminé et laisse place au tant redouté “bear market”, une phase de baisse.

Le Bitcoin pourrait perdre 50% de sa valeur et ce n'est pas anormal

Dans une interview accordée à Bloomberg, Scott Minerd, directeur des investissements chez Guggenheim Investments, assure que le cours du Bitcoin va continuer de s'effondrer. Le responsable s'attend à ce que la cryptomonnaie perde la moitié de sa valeur. “Je pense qu'il y a encore plus d'air pour en sortir, et en fin de compte, je pense que quelque chose dans l'ordre de 15 000 $ est l'endroit où nous allons nous retrouver”, prophétise Scott Minerd.

Néanmoins, Scott Minerd se veut rassurant et estime qu'une baisse aussi fulgurante ne remet pas en cause l'avenir de l'actif. “La chose intéressante à propos de Bitcoin est que nous avons déjà vu ce genre de baisse. […] C'est l'évolution normale d'un marché haussier à plus long terme”, explique l'expert en investissement. En clair, cette baisse n'a rien d'anormal.

Sur le même sujet : Pourquoi miner du Bitcoin est désormais beaucoup plus facile

Cependant, le responsable de Guggenheim Investments estime que c'est pas vraiment le moment d'acheter du Bitcoin. “Je ne pense pas de sitôt. Mais je prendrais cette décision en fonction des cours à l'avenir”, tempère Scott Minerd.

Source : Bloomberg