PayPal permettra de payer en Bitcoin et trois autres cryptomonnaies dès 2021

PayPal annonce la prise en charge de quatre cryptomonnaies. Il s’agit du Bitcoin, du Bitcoin Cash, du Litecoin et de l’Ethereum. Les titulaires d’un compte PayPal pourront acheter, gérer et vendre ces cryptomonnaies. Ce service sera ouvert aux États-Unis dans un premier temps. PayPal espère étendre ce service à d’autres pays et à d’autres cryptomonnaies dès 2021. L’achat de biens et de services en Bitcoin sera proposé l’année prochaine.

Le Bitcoin sera-t-il un jour une monnaie moins sulfureuse ? Aujourd’hui, la cryptomonnaie la plus connue est souvent associée par le grand public aux activités douteuses du « dark web », tandis que des économistes affirment qu’il s’agit surtout d’une bulle spéculative. Aujourd’hui, un bitcoin coûte un peu moins de 11 000 euros, de retour au-dessus des 10 000 euros après avoir chuté sous les 5000 euros en mars dernier. Voilà qui démontre une certaine volatilité.

Un organisme très connu va pourtant prendre un risque en adoptant plusieurs cryptomonnaies, dont le Bitcoin : il s’agit de PayPal. Les clients de celui-ci pourront très bientôt acheter, vendre et gérer des portefeuilles incluant de la cryptomonnaie. Seront pris en charge quatre devises cryptées : le Bitcoin, bien sûr, le Bitcoin Cash, le Litecoin et l’Ethereum. Il s’agit des quatre cryptomonnaies les plus courantes.

Compatible avec 26 millions de marchands

Les clients de PayPal aux États-Unis seront bien évidemment les premiers à en profiter. Le démarrage de la prise en charge des cryptomonnaies y est prévu dans les prochaines semaines, selon le communiqué de presse. Et PayPal ne prélèvera aucune commission sur les opérations financières réalisées sur ces devises jusqu’à la fin de l’année 2020. Sous-entendu : il y en aura dès le 1er janvier 2021.

Cette annonce n’est qu’une première étape. D’autres étapes visant à l’intégration de ces devises dans PayPal sont prévues dans le courant de l’année 2021. D’abord, PayPal souhaite rendre possible l’achat de biens et de services avec des cryptomonnaies au début de l’année prochaine. Le service financier annonce que 26 millions de commerçants seront compatibles dès le démarrage.

Ensuite, le service financier souhaite étendre l’achat et la vente de cryptomonnaie à d’autres devises, à d’autres pays et à son application alternative, Venmo. Ces lancements sont prévus dans le courant du premier semestre de l’année prochaine. Ces annonces font suite à plusieurs investissements réalisés par PayPal ces cinq dernières années dans le domaine des cryptomonnaies.