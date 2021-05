La Chine interdit les paiement en Bitcoin sur son territoire

La Chine vient de prendre une mesure drastique contre le Bitcoin et les cryptomonnaies. À travers la voix de trois fédérations bancaires importantes du pays, l'Empire du Milieu a interdit l'utilisation du BTC et d'autres devises virtuelles comme moyen de paiement.

Comme vous le savez, le cours du Bitcoin s'est effondré sous les 40 000 dollars ce mercredi 19 mai. Une chute due en majeure partie aux multiples déclarations d'Elon Musk. Le PDG de Tesla a effet annoncé que le constructeur automobile n'accepterait plus le Bitcoin comme moyen de paiement. Seulement, le milliardaire n'est pas le seul responsable de la dégringolade du BTC.

En effet, les investisseurs du secteur ont également pris peur suite à plusieurs mesures drastiques prises par le gouvernement chinois. Trois fédérations bancaires chinoises, parmi la fédération nationale de financement sur internet, la Fédération bancaire de Chine et la Fédération de paiement et compensation ont annoncé dans un communiqué conjoint l'interdiction d'utiliser le Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies comme moyen de paiement.

“Récemment, les prix des cryptomonnaies ont grimpé en flèche et chuté, et le commerce spéculatif des cryptomonnaies a rebondi, portant gravement atteinte à la sécurité des biens des personnes et perturbant l'ordre économique et financier normal”, ont assuré les trois institutions chinoises.

La Chine considère le Bitcoin comme une menace pour son économie

En vertu de cette interdiction, toutes les banques et les canaux de paiement en ligne du pays ne doivent pas offrir aux clients des services impliquant des cryptomonnaies, tels que l'enregistrement, la négociation, la compensation et le paiement. En outre, les services d'épargne et de nantissement (une garantie portant sur un bien incorporel comme des parts sociales ou un fonds de commerce) incluant des cryptomonnaies sont aussi proscrits.

En revanche, les activités de minage du Bitcoin et de toute autre cryptomonnaie, ainsi que la détention de devises virtuelles sont toujours autorisées. Si la Chine se mobilise donc contre la reine des cryptomonnaies, le pays prépare toujours le lancement de sa propre devise virtuelle, qui sera émise et encadrée par la banque centrale chinoise. Pour l'heure, son lancement est prévu en 2022 pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Pour rappel, l'Inde a également pris des mesures contre le Bitcoin. Un projet de loi vise à ce que la détention de Bitcoins soit considérée comme illégale.

