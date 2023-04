Coup de génie ou de folie d’Elon Musk avec le nouveau logo de Twitter ?

Depuis hier soir, la communauté Twitter peut voir une tête de chien à la place du célèbre oiseau bleu. Ce changement soudain a immédiatement fait grimper une cryptomonnaie à l’histoire sulfureuse. Elon Musk, nouveau patron de Twitter a-t-il pété un plomb ou est-ce plus malin qu’on le croit ? Voici quelques clés pour comprendre ce maelstrom crypto-financier.

On ne compte plus les exubérances d’Elon Musk. Dernièrement, il soufflait le chaud et le froid sur l’avenir du réseau Twitter et du DOGE. Mais le fantasque milliardaire a encore une fois surpris ses fans… comme ses détracteurs. Le 3 avril à 19h (heure française), il publie le tweet sibyllin :

Quelques heures plus tard, il publie une autre image, légèrement différente de la précédente :

Et le joli oiseau bleu, figure ornithologique légendaire du réseau Twitter avait disparu. A la place, une tête de Shiba Inu. Le shiba inu est une race chien japonais, devenu populaire depuis que Squeezie (et d’autres) l’ont adopté. Elon Musk est-il fan des shibas ? Probablement, mais la réponse est plus complexe, selon le niveau d’analyse que l’on se permet. Quoiqu’il en soit, la monnaie virtuelle a fait un bon de plus de 35% en quelques heures alors que le marché est toujours aussi morose et en recul, notamment depuis l’affaire TerraLabs. Motivé par le FOMO (« fear of missing out » = « peur de louper quelque chose »), les cyber-investisseurs ont acheté du DOGE. L’excitation passée, le cours de la crypto redescend doucement depuis. Mais 5,13 milliards de DOGE se sont tout de même échangés sur la blockchain en 24h.

4 théories du changement de logo de Twitter :

1 ) Elon Musk fait un poisson d’avril.

Elon Musk vit sur une autre planète (il est déjà souvent dans la lune) et il a un léger décalage horaire avec la planète Terre. C’est pourquoi, il fait un poisson d’avril le 3 avril au de le faire un 1er avril.

2 ) Elon Musk fait une blague de riche.

Elon Musk fait un pied de nez aux investisseurs qui le critiquent d’avoir modifié et tirer parti du marché des cryptos, en l’occurrence du cours du dogecoin. C’est la cryptomonnaie plusieurs fois vantée par le patron de Tesla et SpaceX. A l’origine, cette cryptomonnaie est une blague d’un développeur. Comme tout se transformait en « protocole blockchain, hautement sécurisé, avec des tokens », Billy Markus et Jackson Palmer avaient inventé en 2013 une crypto avec une tête de chien, plus accessible que le Bitcoin. Le dogecoin était né. Depuis le meme crypto est devenu la 8e plus grosse capitalisation crypto ! Incroyable. Mais plusieurs investisseurs se sont cassé les dents. En juin 2022, ils portaient plainte collectivement devant la Cour du District Sud de New York au mois contre Elon Musk, réclamant la modique somme de 258 milliards de dollars. Coïncidence, ce 3 avril, Elon Musk et ses sociétés ont déposé une requête devant le tribunal américain pour rejeter le procès… Les avocats ont qualifié l’action des plaignants comme une “œuvre de fiction fantaisiste” et que les tweets de Musk étaient “inoffensifs et souvent idiots” à propos de Dogecoin.

3) Elon Musk est un trader malin.

De la part de l’ancien créateur de Paypal, curieux boulimique de technologies, il est difficile de croire naïvement qu’il ne connait pas l’impact de son influence sur les marchés. Quand Musk avait annoncé le support du dogecoin pour acheter ou recharger une Tesla, le cours de cette crypto avait fait un bond. Chaque tweet négatif ou positif avait directement ou indirectement modifié le cours du Dogecoin. Elon Musk serait donc en capacité d’effectuer un « long ». Il achète du DOGE en espérant qu’elle monte et dès qu’elle atteint un niveau attendu, il revend ses cryptos, ramassant au passage un joli pactole. La base du trading.

4) Elon Musk est un entrepreneur très malin.

En remplaçant le logo historique de Twitter par celui d’un cryptomonnaie, il suggère ce que beaucoup espèrent. Twitter ne sera plus seulement un réseau social ou gigantesque messagerie, mais également une plateforme de paiements. En début d’année, le très sérieux Financial Times avait révélé que Twitter mettait au point un système de paiements. Maintenant que l’ancien créateur de Paypal est le tout-puissant patron de Twitter, le support du Doge et/ou d’autres cryptos aurait du sens. Twitter cherche à être rentable, mais Musk adore l’esprit libertaire des cryptomonnaies. C’est peut-être encore un moyen de sonder la communauté de tweetos et signaler son attachement au paiement en cryptos (dont DOGE).

La vérité est peut-être un mélange de tout cela. Quelques heures plus tard, Elon Musk a publié la capture d’écran suivante avec le message « Comme promis ».

Après avoir racheté Twitter, Elon Musk a pris au mot l’influenceur financier @WSBchairman. C’est tout du moins une pirouette pour expliquer ce geste surprenant.