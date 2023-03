Do Kwon arrêté, fin de cavale pour l’homme le plus détesté du monde crypto

Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, a été arrêté par les autorités du Monténégro ce 24 mars 2023. Cette arrestation est liée à une enquête sur des allégations de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers présumés. Des milliards de dollars de perte sont en jeu.

« To the moon, to the prison ». Voilà comment résumer la carrière de Do Kwon. Il fait maintenant partie de la légende de la crypto. Les médias économiques s’étaient fait les gorges chaudes du sud-coréen il y a presque un an. Il revient aujourd’hui dans l’actualité dans une nouvelle histoire rocambolesque. Dans un tweet, Filip Adzic (ministre de l'Intérieur du Monténégro) a indiqué que « l’un des fugitifs les plus recherchés au monde a été arrêté à Podgarica (NDLR : capitale du Monténégro)». Le membre du gouvernement poursuit « La police monténégrine a arrêté une personne soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés, le citoyen sud-coréen Do Kwon, co-fondateur et PDG de Terraform Labs, basé à Singapour. » L’homme aurait été attrapé avec son directeur financier Hon Chang Joon.

Do Kwon est à l’origine d’un des plus gros krachs de la courte histoire des cryptos et l’une des raisons du marché baissier actuel. Au départ, Do Kwon était un personnage respecté et admiré. Il était le président et fondateur de la Terraform Labs, l’une des entreprises blockchain et crypto les plus en vue de ces dernières années. Elle proposait une rentabilité insolente grâce au stablecoin TerraUSD et son token Luna. Sur les plateformes de trading (= d’échange) ou spécialisées en earning (= gagner des intérêts sur la conservation d’un actif crypto), Terra Luna et UST (= TerraUSD) attiraient petits et gros investisseurs du monde entier.

Allécher par un APR (taux de rendement annualisé) juteux, des millions d’investisseurs ont épargné la cryptomonnaie Luna et surtout son stablecoin TerraUSD, censé être aussi stable que le dollar. Face à un marché morose, Terraform Labs promettait de gagner beaucoup et rapidement. Avec un TerraUSD indexé sur le dollar -principe même d’un stablecoin-, les investisseurs croyaient avoir trouvé la poule aux œufs d’or. L’entreprise assurait que son UST (TerraUSD) était garanti par des cryptos, dont 80 000 bitcoins.

Exclusive footage —- Do Kwon and Han Chang-joon leaving Montenegrin court in handcuffs pic.twitter.com/IwTnyUpLRS — Isabel Hunter (@isabelhunter) March 24, 2023

TerraUSD, le stable coin algorithmique

Ce modèle de stablecoin, tranchait dans la cryptosphère puisque c’était un stablecoin algorithmique. En d’autres termes, il n’était pas directement corrélé avec le dollar. Un algorithme équilibrait en permanence le nombre de jetons en circulation. Grosso modo, on vendait du Terra Luna quand le cours du TerraUSD baissait, et inversement. Sur le papier, c’était une petite merveille de technologie disruptive de la blockchain. Mais en mai 2022, ce stablecoin est passé du 9e rang des plus grosses capitalisations à celui de 173. En quelques jours, des actifs valant plusieurs milliards d’euros ont disparu en quelques jours. Raid sanglant de grosses baleines (entreprises gérant des capitaux énormes) ou effet boule de neige FUD (Fear, Uncertainty and Doubt = « peur, incertitude et doute »), on ne saura sans doute jamais le fin mot de l’histoire.

Quoiqu’il en soit, Luna s’est effondré, entrainant le depeg (désindexation avec le dollar) du TerraUSD. Altcoins comme bitcoin, tout le marché crypto s’est alors effondré dans les abymes. On évalue aujourd’hui à 500 milliards de dollars l’étendue des pertes liées au projet Terra Luna. Tous les protocoles, cryptos ou plateformes ont subi un séisme inouï. La plupart ont tenu, mais d’autres comme le fond d’investissement Arrows Capital ou plateforme de prêt Celsius Network ont été emportés par la vague submersive. Sans parler des petits investisseurs (donc combien de Français ?) qui ont perdu toutes leurs économies du jour au lendemain.

Chasse à l’homme d’un paria de la crypto

Do Kwon était l’homme le plus détesté du monde crypto, même avant le krach. Il balançait sur Twitter « Je ne discute pas avec les pauvres” ou raillait « 95 % de projets de cryptomonnaies vont se casser la gueule ». De pseudo génie odieux et fantasque, il était même menacé de mort. 4000 personnes s’organisaient en collectif pour le trouver dans le monde. Pour couronner le tout, SBF (Samuel Bankman-Fried), ancien patron de FTX aurait précipité la chute des jetons de Terraform Labs, apprenait-on quelques mois après le krach Terra.

Do Kwon avait fait son mea culpa et promis une indemnisation. Les autorités sud-coréennes l’avaient, dans un premier temps, laissé libre. Sous la pression internationale, elles le cherchaient et avaient même déposé des mandats d’arrêt contre l’homme de 31 ans. L’homme restait curieusement introuvable alors qu’il indiquait sur Twitter ne pas être en fuite. On pensait l’avoir vu à Singapour, à Dubaï, en Russie, en Azerbaïdjan, aux Seychelles, ou encore en Serbie. C’est finalement dans un pays limitrophe à la Serbie qu’il été débusqué.

Le ministre de l’Intérieur continue sur Twitter : « L'ancien “roi de la cryptomonnaie”, qui est à l'origine de pertes de plus de 40 milliards de dollars, a été détenu à l'aéroport de Podgorica avec des documents falsifiés. Nous attendons la confirmation officielle de l'identité. » Do Kwon ne faisait pas l’objet d’un mandat international, mais d’une notice rouge d’Interpol émise par les autorités sud-coréennes en septembre 2022. La SEC (Securities and Exchange Commission) avait, par la suite, déposée plainte devant un tribunal de New York en février 2023. L’équivalent de notre Autorité des Marchés financiers déclarait dans un communiqué : “Nous alléguons que Terraform et Do Kwon n'ont pas fourni au public une divulgation complète, juste et véridique comme requise pour une multitude de titres d'actifs cryptographiques, notamment pour LUNA et Terra USD […]. Nous alléguons également qu'ils ont commis une fraude en répétant des déclarations fausses et trompeuses pour instaurer la confiance avant de causer des pertes dévastatrices aux investisseurs.” En clair, le gendarme financier américain reproche à Terraform Labs et son dirigeant d’avoir fraudé à plusieurs reprises les investisseurs et non pas d’avoir coulé Terra Luna et TerraUSD en mai 2022.

Do Kwon attrapé avec des faux documents de plusieurs pays

D’après les autorités du Monténégro, Do Kwon était en possession de documents falsifiés du Costa Rica qu’il comptait utiliser pour se rendre à Dubaï. De faux documents officiels belges ont également été retrouvés sur le jeune homme. Le bureau d’Interpol à Séoul a confirmé l’identité de l’ingénieur sud-coréen. Après les plaintes coréennes, celle de la SEC, une plainte pénale a donc été déposée pour infraction pénale de falsification d'un document devant le tribunal de première instance de Podgorica. Mais, la Corée du Sud cherche également à le rapatrier pour le juger. Il existe en effet un accord multilatéral d’extradition entre Corée du sud et Monténégro. Pour l’heure, Do Kwon et son directeur financier sont en détention provisoire, d’après le tribunal de Podgorica.

Pour les investisseurs français, c’est un début d’espoir pour comprendre ce qu’il s’est vraiment passé en mai 2022. L'arrestation de Do Kwon est une illustration supplémentaire de la détermination des autorités à lutter contre ces crimes financiers. Les velléités à réguler les cryptos par les USA ne sont pas étrangères de l’affaire Terraform.