Google Maps veut mettre fin aux faux avis avec ces mesures

Google lutte en permanence contre les faux avis postés sur Maps. Qu'ils soient inventés, hors-sujet, malveillants ou simplement contraires aux règles de l'application, le firme met en place des mesures pour protéger les établissements ciblés.

Spontanément, on utilise Google Maps pour suivre un itinéraire, trouver une adresse, voire repérer la sortie à prendre après un trajet en métro. Mais l'application de navigation de Google va bien plus loin que ça. Chaque année, 300 millions d'utilisateurs partagent leurs expériences sur les établissements qu'ils ont fréquenté. Tous les jours, ce sont 20 millions d'avis, de photos, d'horaires d'ouvertures ou autres qui sont ajoutés à Maps. Avec des chiffres aussi importants, ce n'est pas surprenant que Google cherche à limiter au maximum les avis non pertinents.

Il existe un système mêlant analyses automatisées et humaines pour traiter les avis soupçonnés d'être faux ou hors-sujets. Mais ce ne sont pas les seuls garde-fous mis en place par la firme de Mountain View. L'un d'eux est de repérer en temps réel les situations anormales et d'agir très vite pour éviter qu'elles ne dégénèrent. Plus tôt dans l'année par exemple, les équipes de Google ont remarqué une forte augmentation des avis “une étoile” (sur 5) pour un bar du Missouri. La possibilité de le noter a été temporairement suspendue, le temps de retirer les commentaires contraires aux règles d'utilisation du service et d’enquêter sur les comptes associés.

Une autre manière de faire est d'anticiper les périodes où un lieu pourrait recevoir un afflux d'avis ou de demandes hors-sujet. Par exemple, ceux qui deviennent des bureaux de vote pendant les élections. Google explique qu'en 2020, année de la présidentielle américaine, Maps a limité la possibilité de suggérer un changement d'adresse, de numéro de téléphone ou d'autres informations de ce type. Cela permet ici d'éviter la propagation de fausses infos relatives aux élections.

Enfin, Maps met en place une “protection à plus long terme” pour les établissements où les avis sont “systématiquement inutiles, nuisibles ou hors sujet”. On parle ici des endroits où vous vous rendez parce que vous y êtes obligés, comme les prisons ou les postes de police. En fonction de la pertinence d'avoir des avis sur ce genre de lieux, Google peut limiter les contributions, bloquer un type de contenu spécifique voir interdire de poster quoi que ce soit à propos du lieu, commentaires, photos ou autres.

