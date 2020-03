Coronavirus : Elon Musk se moque franchement de ceux qui ont peur du virus

Fidèle à ses habitudes, Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a publié sur Twitter un nouveau message qui fait grand bruit où il se moque des personnes paniquant face à l’épidémie de coronavirus. Face à une pénurie dans certaines boutiques de papier toilette, il qualifie de stupides ceux qui ont fait leurs réserves.

Elon Musk s’est fait une réputation sur les réseaux sociaux. Si le patron de Tesla et de SpaceX est respecté pour le travail qu’il a réalisé dans les domaines automobile et aéronautique, il est davantage critiqué pour ses prises de position sur des sujets plus sensibles et ses messages controversés sur Twitter. Et il le prouve encore aujourd’hui, grâce à un nouvel échange survenu en fin de semaine dernière.

Lire aussi : Elon Musk dévoile sa vision très personnelle de Twitter devant la justice

Dans un message laconique, le patron affirme que « la panique causée par le coronavirus est stupide ». Sans plus d’explication que cela. Quelques heures plus tard, un autre utilisateur de Twitter qui suit Elon Musk sur le réseau social répond à ce message par une autre déclaration : « ce qui est encore plus stupide, c’est la pénurie de papier toilette. » Dans plusieurs pays, les consommateurs se sont en effet rués dans les grandes surfaces alimentaires pour stocker chez eux certains produits, comme le papier toilette ou les pâtes.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

Paniquer, c’est stupide, stocker du papier toilette aussi

Évidemment, l’histoire ne s’arrête pas là. Dans un nouveau tweet, Elon Musk réplique en publiant un montage photo (voir ci-dessous). Dans ce qui ressemble à une vitrine de joaillier se trouve un rouleau de papier toilette entouré d’un beau ruban doré. À côté, un prix : 3999 dollars. Et une offre promotionnelle « alléchante » : une bague en diamant offerte pour l’achat de ce rouleau. Sous-entendu (facile à deviner) : le papier est devenu tellement rare qu’il va devenir un produit de luxe.

Lire aussi : Tesla : pourquoi Elon Musk risque de devoir fermer son compte Twitter

Que la panique ressentie par certaines personnes soit justifiée ou non, elle ne mérite certainement pas une telle moquerie sur les réseaux sociaux. D’autant que, même si les chiffres n’atteignent pas encore ceux de la grippe aviaire ou de l’épidémie d’Ebola de 2014, la propagation mondiale du coronavirus monte en puissance, avec des foyers d’infection de plus en plus nombreux, que ce soit en Europe, aux États-Unis et même en Amérique du Sud. Selon les derniers bilans internationaux du 9 mars 2020, ce sont 111 000 cas enregistrés et 3892 morts. En France, le coronavirus a contaminé 1191 personnes et 21 personnes en ont succombé.

Source : Metro UK