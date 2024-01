Windows 11 facilite l’accès aux photos de votre smartphone Android

Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité pour Windows 11 qui permettra aux utilisateurs d'accéder plus facilement à leurs photos et captures d'écran prises sur leurs smartphones Android et de les modifier.

Windows 11 vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité pour les Windows Insiders dans les canaux Canary et Dev. Cette dernière permettra d’envoyer des notifications instantanées au PC chaque fois qu'une nouvelle photo ou capture d'écran sera prise sur l'appareil Android. En cliquant sur la notification, l'utilisateur pourra ouvrir l'image dans l'application Snipping Tool sur le PC, où il pourra la recadrer, l'annoter ou la partager.

Cette fonctionnalité vise à « introduire la possibilité d'accéder et de modifier sans effort vos photos et captures d'écran les plus récentes depuis votre appareil mobile Android dans Snipping Tool sur votre PC », selon l'équipe Windows Insider.

Cette nouvelle fonctionnalité en remplace une autre

Cette nouvelle fonctionnalité remplace la fonction de capture à distance introduite en septembre pour les utilisateurs de Windows Insiders utilisant la version 1.23082.123.0 de Phone Link ou une version plus récente. La fonction de capture à distance permettait aux utilisateurs de prendre des photos ou des captures d'écran sur leur appareil Android à partir de leur PC.

Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent se rendre dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles, sélectionner “Gérer les appareils” et autoriser leur PC à se connecter à leur smartphone Android. Ils doivent également mettre à jour l'application Cross Device Experience Host depuis le Microsoft Store.

Une autre fonctionnalité testée par Microsoft pour Windows 11 est l'intégration des réunions Microsoft Teams dans le menu Démarrer. Les utilisateurs connectés à Windows 11 Pro ou Enterprise avec un compte Microsoft Entra ID pourront voir et rejoindre leurs prochaines réunions Teams en ligne directement à partir du menu Démarrer, sans ouvrir l'application Teams.

Microsoft ajoute également à Windows 11 la prise en charge de la spécification USB4 Version 2.0, qui permettra aux utilisateurs de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 80 Gbps sur des câbles USB Type-C. Cela permettra des connexions plus rapides et plus fiables entre les PC et les périphériques externes, tels que les moniteurs, les disques de stockage et les stations d'accueil.