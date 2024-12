Le moteur de recherche de ChatGPT est enfin gratuit pour tous, Google peut trembler

OpenAI élargit l’accès à son moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle, ChatGPT Search. Cette fonctionnalité, d’abord réservée aux abonnés payants, devient enfin gratuite pour tous. Avec cette nouveauté, la société espère offrir une alternative crédible aux moteurs de recherche traditionnels.

Depuis plusieurs années, Google s’est imposé comme le moteur de recherche incontournable pour des milliards d’utilisateurs. Toutefois, la plateforme a connu de nombreux changements qui n’ont pas toujours été bien accueillis. Publicités omniprésentes, résultats parfois peu pertinents ou contenus de faible qualité, les critiques s’accumulent. Aujourd’hui, de nombreux utilisateurs expriment leur frustration et se tournent vers des alternatives pour obtenir des réponses plus précises. Certains espèrent une solution capable d’allier simplicité, efficacité et fiabilité pour une recherche sans perte de temps.

Dans ce contexte, OpenAI a décidé de lancer, il y a quelques semaines, ChatGPT Search. Le moteur de recherche, intégré au célèbre modèle d’intelligence artificielle ChatGPT, est désormais accessible gratuitement pour tous les utilisateurs. Auparavant limité aux abonnés de la version payante, ce service promet une approche différente pour la recherche en ligne. La société espère donc séduire un large public grâce à cette ouverture.

OpenAI rend ChatGPT Search accessible gratuitement à tous les utilisateurs

Cette annonce intervient dans le cadre de l’événement “12 Days of OpenAI”, durant lequel l’entreprise multiplie les nouveautés. Tous les utilisateurs possédant un compte ChatGPT, sur mobile ou ordinateur, peuvent désormais accéder librement à la fonctionnalité. Pour faciliter l’adoption, OpenAI propose également de définir ChatGPT Search comme moteur de recherche par défaut dans les navigateurs web. Si cette option vous intéresse, notre tutoriel détaillé explique déjà comment le configurer sur Chrome, ce guide vous permet de remplacer Google en quelques clics.

Mais malgré ses ambitions, ChatGPT Search ne fait pas encore l’unanimité. Bien que l’outil s’appuie sur des sources fiables comme Reuters ou l’Associated Press, certains tests révèlent des limites importantes. Une étude de l’université Columbia a montré que, sur 200 citations analysées, le moteur s’était trompé dans 153 cas. Ces erreurs incluent des dates incorrectes, des citations mal attribuées ou des liens inexistants, ce qui peut réduire la confiance des utilisateurs. Toutefois, pour les utilisateurs lassés des moteurs traditionnels, ce dernier représente une alternative intéressante à explorer.