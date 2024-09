OpenAI dévoile les modèles o1 et o1-mini, la “fraise” sur le gâteau pour les tâches complexes

Après avoir teasé son nouveau modèle “Strawberry” il y a quelques jours, OpenAI a officiellement lancé les modèles o1 et o1-mini. Ceux-ci sont conçus pour résoudre des problèmes complexes en prenant leur temps pour réfléchir et fournir des réponses plus précises.

Il y a deux jours, nous vous avons parlé de “Strawberry”, le projet mystérieux d'OpenAI qui promettait des réponses plus mûres et réfléchies de la part de ChatGPT. Aujourd'hui, cette promesse devient réalité avec l’annonce des nouveaux modèles o1 et o1-mini. Contrairement aux précédents modèles qui génèrent des réponses instantanées, ces nouveaux venus prennent quelques secondes de plus pour formuler des réponses optimisées. C’est notamment le cas pour les tâches complexes comme les mathématiques, la programmation ou la science.

Les modèles o1 et o1-mini sont un aboutissement du projet interne “Strawberry”, visant à faire passer ChatGPT à un niveau supérieur de compréhension et de précision. Ces modèles sont capables de mieux gérer des problèmes difficiles en prenant le temps nécessaire pour réfléchir avant de répondre. OpenAI a expliqué dans son blog que le celui-ci a réussi à obtenir un score de 83 % à l'examen de qualification de l'Olympiade internationale de mathématiques. Il surpasse largement les performances des modèles précédents, comme le GPT-4o, qui n’avait atteint que 13 %.

Les modèles o1 et o1-mini d'OpenAI réfléchissent plus longtemps pour résoudre des problèmes complexes

Les modèles o1 et o1-mini ont été conçus pour exceller dans des domaines complexes tels que la science, la programmation, et même les stratégies commerciales. Par exemple, ces IA peuvent aider les chercheurs en biotechnologie à annoter des données de séquençage de cellules ou assister des développeurs dans la création de workflows complexes. Ce nouveau niveau de réflexion permet également d’éviter certaines erreurs fréquentes dans la génération de réponses trop rapides. Selon OpenAI, ces modèles cherchent à imiter le processus de raisonnement humain en prenant plus de temps pour explorer différentes approches.

Pour l’instant, les utilisateurs de ChatGPT Plus et Team ont un accès limité aux modèles o1 et o1-mini, avec des restrictions de 30 à 50 messages par semaine. Cependant, OpenAI prévoit de lever ces limites prochainement et d'étendre ces fonctionnalités aux utilisateurs de ChatGPT Enterprise et Edu pour les universités. Les nouvelles capacités de ces modèles, telles que la navigation web, le téléchargement de fichiers et d’images, devraient être ajoutées progressivement. Cela va rendre ces IA encore plus puissantes et adaptées aux professionnels.