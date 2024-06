Comment retrouver la vidéo que vous cherchez depuis des lustres ? YouTube a trouvé la méthode parfaite

YouTube teste actuellement une nouvelle façon de rechercher des vidéos avec Google Lens pour certains de ses utilisateurs Android. Les utilisateurs peuvent désormais pointer leur caméra pour trouver ce qui leur plaît. Malheureusement, seul un petit nombre de personnes peuvent la tester actuellement.

YouTube est en pleine évolution ces derniers temps. Récemment, l'entreprise a introduit une fonctionnalité qui permet aux créateurs de tester différentes miniatures pour optimiser leurs vues. De plus, la société a lancé une boutique de mini-jeux gratuits, Youtube Playables qui est maintenant directement intégrée à la plateforme.

Mais alors que la recherche sur YouTube a principalement consisté à taper ce que l'on veut voir dans la barre de recherche, la plateforme explore désormais une nouvelle méthode en utilisant votre caméra avec Google Lens. Et ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c'est qu'elle permet non seulement d'obtenir des résultats vidéo, mais aussi des résultats standard.

YouTube teste la recherche par image en utilisant votre caméra avec Google Lens

Certains utilisateurs peuvent désormais pointer leur caméra pour rechercher du contenu. Pour les participants à cette expérimentation qui ont été sélectionnés de manière aléatoire, un bouton Google Lens apparaît dans la barre de recherche de l'application YouTube pour Android. En appuyant sur cette icône, l’appareil photo s'ouvre et permet aux utilisateurs d’obtenir des résultats en pointant la caméra vers un sujet.

Par exemple, si vous pointez la caméra de votre téléphone vers une affiche de film, YouTube affichera des résultats de recherche relatifs à celui-ci. Vous verrez des bandes-annonces, des critiques et des analyses.

L'option de recherche Google Lens ne se limite pas aux résultats vidéo, elle propose également une option pour afficher des résultats de recherche réguliers via la sélection “Rechercher sur Google“. Comme mentionné précédemment, cette fonctionnalité est en test et n'est actuellement disponible que pour un petit pourcentage d'utilisateurs YouTube sur les appareils Android. Mais bien que cette nouvelle fonction soit prometteuse, on imagine que la quantité de contenu sur la plateforme pourrait limiter son efficacité.