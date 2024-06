YouTube modifie l’affichage des miniatures pour aider les vidéos à faire plus de vues

YouTube vient de lancer une fonctionnalité permettant aux créateurs éligibles de soumettre leurs miniatures de vidéo à un test auprès du public, afin d’élire celle générant les meilleures performances pour les vidéos.

Pour les créateurs de YouTube, le choix de la miniature parfaite pour une vidéo peut être presque aussi important que le contenu lui-même. Cette petite image est la première chose qui attire l'attention de l'internaute et l'incite à cliquer. Mais comment savoir quelle vignette sera la plus performante ? YouTube a décidé d'éliminer une partie des incertitudes grâce à la nouvelle fonctionnalité « Test et comparaison des vignettes ».

Annoncée cette semaine, cette option permet aux créateurs de télécharger jusqu'à trois vignettes différentes pour une même vidéo. YouTube affichera ensuite chacune de ces vignettes à tour de rôle, de manière égale pour tous les spectateurs. Après avoir recueilli des données sur l'impression et le temps de visionnage au fil des jours ou des semaines, YouTube déclarera un « vainqueur », c'est-à-dire la vignette qui a le mieux réussi à inciter les internautes à cliquer et à regarder.

YouTube va aider les créateurs à voir quelles miniatures fonctionnent le mieux

Cette nouvelle fonctionnalité est finalement un outil précieux qui place la décision entre les mains du public plutôt que de s'appuyer sur les perceptions personnelles d'un créateur. Parfois, ce qui semble être une miniature qui attire l'attention ne se traduit pas par de bonnes performances dans le monde réel.

Pour les créateurs disposant de chaînes et de bases d'abonnés plus importantes, l'approche des miniatures basée sur les données pourrait s'avérer très payante en termes d'augmentation du temps de visionnage et de l'engagement dans la vidéo. Et le plus intéressant, c'est que l'utilisation de cette fonctionnalité est totalement facultative. Si la miniature « gagnante » n'est pas du goût du créateur, il peut la remplacer manuellement et sélectionner son option préférée.

La nouvelle fonctionnalité de test des vignettes est désormais disponible pour tous les créateurs de YouTube ayant accès aux outils et fonctionnalités avancés du studio. Toutefois, elle est pour l'instant limitée aux vidéos traditionnelles de longue durée, aux archives de flux en direct et aux épisodes de podcast. Certains types de contenus, tels que les vidéos destinées aux enfants ou à un public adulte, ne sont pas éligibles. En outre, l'outil n'est actuellement disponible que via l'interface de bureau de YouTube Studio, et non via la version mobile. YouTube indique qu'il étudie la possibilité de l'étendre aux appareils mobiles à l'avenir.