YouTube ouvre propre sa boutique de jeux pour jouer entre deux vidéos

YouTube a commencé à déployer à grande échelle son catalogue de mini-jeux gratuits appelés « Playables » pour tous les utilisateurs sur mobile et sur ordinateur. Vous pourrez vous divertir entre deux vidéos.

YouTube vient de lancer sa propre boutique de jeux, dont le lancement avait été plus limité l'année dernière. Les jeux sont désormais intégrés à l'expérience principale de YouTube, aux côtés des vidéos. Introduits pour la première fois en 2022, les Playables permettent aux utilisateurs de YouTube de jouer à des jeux HTML5 simples dans l'application ou sur le site web pour combler les temps morts entre les vidéos.

La bibliothèque de jeux comprend actuellement plus de 75 titres couvrant des genres tels que le puzzle, la course sans fin, le trivia et bien d'autres encore. Parmi les jeux Playables les plus populaires et les plus connus, citons Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask, Trivia Crack, Stack Bounce et des titres de la collection GameSnacks, développés à l'origine dans l'incubateur Area 120 de Google.

Lire également – Cette IA de Google crée des jeux vidéo à partir de presque n’importe quoi

YouTube intègre désormais ses propres jeux

En jouant aux jeux Playables, les utilisateurs peuvent obtenir des scores et suivre leurs meilleurs résultats. La progression du jeu est également sauvegardée, ce qui permet de reprendre le jeu là où on l'a laissé, quel que soit l'appareil utilisé.

Les jeux eux-mêmes sont dotés de commandes tactiles ou cliquables simples, adaptées à des sessions de jeu mobiles occasionnelles. Ils se chargent dans l'interface de l'application YouTube via du code HTML5, plutôt que d'être téléchargés en mode natif à partir d'un magasin d'applications. Cela permet à Google de proposer les jeux Playables gratuitement, sans achats in-app ou déverrouillages payants, ce qui remet en cause les règles de la plateforme en matière de paiement. Les jeux n'affichent pas non plus de publicité pour l'instant, mais cela pourrait changer à l'avenir.

Auparavant réservé aux membres de YouTube Premium, le programme Playables est désormais disponible sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables. Sur l'ordinateur de bureau, vous pouvez le trouver dans le menu Explorer, caché sous le bouton d'action à trois lignes. Vous le trouverez au bas de la liste Explore, sous Podcasts. Sur mobile, vous pouvez glisser depuis le côté gauche de l'écran pour faire apparaître le menu Exploration. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de la boussole situé sous le logo YouTube.

Pour le moment, Playables semble avoir pour objectif de maintenir les utilisateurs de YouTube engagés dans l'écosystème de l'application pendant de longues sessions. Les mini-jeux offrent une petite distraction à apprécier entre deux visionnages de vidéos, plutôt que de changer complètement d'application.

YouTube copie Netflix avec son propre catalogue de jeux

YouTube n'est pas la première plateforme de streaming vidéo à se lancer dans les jeux. Netflix a créé son propre catalogue de jeux à l'intention de ses abonnés. Mais l'approche de YouTube est unique dans le sens qu'elle intègre les jeux directement dans l'expérience de visionnage principale.

Il reste à voir si le fait de jouer à des Playables entre des vidéos YouTube se répandra. Les joueurs mobiles ne manquent pas d'excellentes options free-to-play sur Android et iOS. Mais la facilité avec laquelle il est possible d'accéder instantanément aux jeux pourraient donner à Playables un avantage pour les téléspectateurs à la recherche d'une solution rapide.

Le déploiement complet de Playables est encore en cours, de sorte que tous les utilisateurs ne verront pas immédiatement les options de jeu sur mobile ou sur ordinateur. Mais ils devraient être largement disponibles pour tous les spectateurs dans les applications et sur le site web de YouTube au cours des prochaines semaines, à mesure que le lancement progressera.