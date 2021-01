Comment quitter WhatsApp et migrer vers Signal ?

De nombreux utilisateurs WhatsApp abandonnent actuellement l'application de messagerie et migrent vers Signal, une solution plus sécurisée et respectueuse de la vie privée. On vous explique passer facilement d'une messagerie à l'autre.

Début janvier 2021, WhatsApp a mis à jour les conditions d'utilisation de l'application de messagerie instantanée. Concrètement, WhatsApp partagera désormais toutes vos données personnelles de manière automatisée avec Facebook, sa maison mère. En 2014, le réseau social californien avait en effet racheté l'application de messagerie pour la somme de 16 milliards de dollars. Parmi les données qui seront collectées par Facebook, on trouve notamment “l'heure, fréquence et durée de vos activités et interactions”, “vos adresses IP et d'autres données comme les codes géographiques des numéros de téléphone et votre localisation générale (ville et pays)” ou encore “votre photo de profil”. Si vous refusez ces nouvelles conditions, WhatsApp se réserve le droit de fermer votre compte dès le 8 février 2021.

Néanmoins, les utilisateurs européens de WhatsApp ne sont pas logés à la même enseigne que les internautes du reste du monde. En Europe, le Réglement Général de Protection des Données (RGPD) empêche en effet Facebook de dicter ses conditions aux utilisateurs. “Il a été rapporté incorrectement que les dernières Conditions d’utilisation et politique en matière de vie privée obligent les utilisateurs de la région Europe à accepter le partage de données avec Facebook à des fins publicitaires si ces derniers veulent continuer à utiliser le service” affirme Niamh Sweeney, responsable vie privée de WhatsApp pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, sur son compte Twitter. Malgré tout, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a bien l'intention de resserrer les liens entre toutes les applications du groupe. Le PDG ne cache pas son intention de fusionner les messageries de WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger.

Pourquoi les utilisateurs WhatsApp passent sur Signal ?

Quoi qu'il en soit, les changements apportés par WhatsApp ont généré un véritable exode des utilisateurs vers Signal, une application de messagerie reconnue pour protéger la vie privée de ses membres. Dès le 7 janvier, Signal enregistrait une explosion des demandes d'inscription. Quelques jours plus tard, Signal s'imposait comme l'application la plus téléchargée sur Android et iOS un peu partout dans le monde. Elon Musk, PDG de Tesla, a même recommandé aux internautes de migrer vers Signal.

Comme WhatsApp, Signal permet d'échanger des messages, des photos, des vidéos ou de passer des appels audio et vidéo avec vos contacts. Mais contrairement à l'application de messagerie rachetée par Facebook, Signal est régulièrement loué pour son respect de la vie privée de ses utilisateurs. En 2020, la Mozilla Foundation a d'ailleurs désigné Signal “application de communication la plus sécurisée”. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que de nombreux internautes préfèrent désormais Signal à WhatsApp. Si c'est aussi votre cas, on vous explique comment migrer facilement ci-dessous.

Comment installer Signal ?

L'installation et l'inscription sur Signal ne prend que quelques minutes. Il suffit de quelques instants pour pouvoir entrer en contact avec les proches ayant déjà rejoint l'application de messagerie sécurisée. On vous explique toutes les étapes ci-dessous :

Téléchargez Signal sur le Play Store ou sur l'App Store

Acceptez de recevoir les notifications Signal sur votre smartphone

Accordez l'accès à vos contacts

Entrez votre numéro de téléphone

Signal va vous communiquer un code de 6 chiffres par message

Entrez ce code dans l'application

Définissez un code NIP en guise de mot de passe

en guise de mot de passe Ajoutez les contacts proposés par Signal

Comment quitter WhatsApp ?

Dans un second temps, vous devrez évidemment abandonner et supprimer votre compte sur WhatsApp. Mais avant de supprimer définitivement votre compte, on vous conseillera d'importer votre groupe WhatsApp dans Signal. Pour ça, il faut que tous les membres du groupe aient déjà rejoint Signal. Vous devrez donc d'abord convaincre vos proches de migrer. Une fois que c'est fait, suivez la manipulation ci-dessous :

Ouvrez Signal

Appuyez sur l'icône représentant un stylo en haut à droite

Cliquez sur Nouveau groupe

Sélectionnez les membres du groupe

Donnez un nom au groupe

Cliquez sur le nom du groupe en haut de l'écran

Allez dans Lien de groupe

Cochez Lien de groupe

Copiez le lien proposé par Signal et transmettez le à votre groupe WhatsApp

Une fois que les membres de votre groupe se sont retrouvés sur Signal, vous pourrez enfin supprimer votre compte WhatsApp. Voici comment faire :

Ouvrez l'application WhatsApp sur mobile et rendez-vous dans les Réglages , en haut à droite de l'écran

sur mobile et rendez-vous dans les , en haut à droite de l'écran Allez dans Compte > Supprimer mon compte

> Suivez ensuite les indications à l'écran afin de valider la suppression de votre compte.

On espère que ce tutoriel vous permettra de passer facilement de WhatsApp à Signal. Si une erreur s'est glissée dans ce dossier en dépit de notre vigilance, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.