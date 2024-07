Comment ce nouveau capteur va améliorer le suivi de la santé sur la Galaxy Watch 7

La Galaxy Watch 7 embarquera un nouveau capteur BioActive, fait savoir Samsung. Celui-ci va améliorer la précision des mesures déjà existantes et permettre l'introduction de nouvelles fonctions plus élaborées.

La grande conférence Galaxy Unpacked est prévue pour le mercredi 10 juillet à 15h00 (heure de Paris), mais Samsung commence déjà à distiller quelques détails sur sa prochaine génération de montre connectée. La marque détaille les capacités et le fonctionnement de son tout nouveau capteur BioActive, qui équipera les différents modèles de Galaxy Watch 7.

Samsung promet des “données de santé plus complètes, personnalisées et précises” grâce à cette nouvelle technologie. Cela commence par l'amélioration des performances des photodiodes, qui ont plus que doublé par rapport aux précédentes. Le fabricant a ainsi pu réduire leur nombre de 8 à 4, libérant de l'espace pour ajouter plus de LED vertes, rouges et infrarouges, dont le placement a aussi été optimisé pour des mesures plus précises.

Un capteur amélioré, des fonctions de suivi de la santé plus avancées

Ces LED sont aussi plus variées, puisque l'on en retrouve désormais des bleues, jaunes, violettes et ultraviolettes. Tous ces changements permettent à Samsung “de mesurer plus précisément les paramètres de santé tels que la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, la tension artérielle, les niveaux d'oxygène dans le sang et les niveaux de stress”. La mesure de la fréquence cardiaque pendant les entraînements intensifs serait par exemple 30 % plus précise sur la Galaxy Watch 7 que sur la Galaxy Watch 6.

Ces nouveautés relatives aux LED et aux photodiodes vont aussi servir à alimenter des fonctions prédictives de santé pour que les utilisateurs puissent “prendre des mesures proactives en matière de soins préventifs”. Un indice de produits terminaux de glycation avancée (AGE) sera par exemple proposé, donnant un aperçu de la santé métabolique et du vieillissement biologique. L'AGE est fortement influencé par le mode de vie et les habitudes alimentaires des personnes. Le système pourra calculer votre âge biologique, sur lequel vous pourrez vous baser pour prendre des décisions concernant votre bien-être et votre santé.

Pourquoi Samsung communique toutes ces informations deux jours avant son événement de lancement ? Peut-être que le constructeur prévoit de donner plus d'espace à ses smartphones pliants, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, ainsi qu'à sa première bague connectée Galaxy Ring, qui devrait être la star du jour. L'annonce de la Galaxy Watch 7 pourrait alors être plus succincte.