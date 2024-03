Comment demander le nouveau permis de conduire format carte bancaire

Il y a quelques semaines, nous avons appris la date d’invalidité pour le permis de conduire au format carnet rose. Ce dernier devra impérativement être remplacé par la nouvelle génération, au format carte bancaire, d’ici le 19 janvier 2033. On vous explique comment effectuer la demande.

Voilà quelques années qu’un nouveau permis de conduire est en circulation. En lieu et place du bon vieux carnet rose, créé en 1922 tout de même, les nouveaux titulaires du permis se voient offrir un document de la taille d’une carte bancaire. En plus d’être compact — et plus simple à ranger dans son porte-monnaie — celui-ci est équipé d’une puce, qui facilite grandement son utilisation.

Aussi, le gouvernement compte bien faire transitionner les Français vers ce permis de conduire nouvelle génération. Pour l’heure, aucune obligation de changer, mais à terme, il faudra se résigner à faire ses adieux au petit papier rose. La date butoir a été annoncée à la fin de l’été : celui-ci disparaîtra définitivement le 19 janvier 2033.

Pourquoi changer pour le nouveau permis de conduire

Au vu de cette date plutôt éloignée, il est probable que vous vous demandiez pourquoi faire la demande pour le nouveau permis de conduire. Par ailleurs, à l’heure actuelle, vous ne pouvez en faire la demande que si votre permis actuel a été perdu ou détérioré. Ceci étant dit, le permis pucé comporte de nombreux avantages par rapport à son homologue.

Pour commencer, comme souligné plus haut, celui-ci est doté d’une puce ainsi que d’un code-barre. Grâce à ces deux éléments, son détenteur peut aisément vérifier le nombre de points qu’il lui reste en se rendant à cette adresse. De plus, n’oublions pas que le gouvernement et, de manière générale, les constructeurs travaillent d’arrache-pied pour numériser ce petit document sur nos smartphones, ce qui ne sera possible qu’avec la puce en question.

Enfin, notons que les retardataires s’exposeront à une amende s’ils n’ont toujours pas demandé leur nouveau permis de conduire après janvier 2033. Le montant de celle-ci s’élèvera à 11 euros et pourra grimper jusqu’à 38 euros en fonction des cas. Aussi, le nouveau permis de conduire ne souffre que d’un seul réel défaut par rapport à son homologue : sa durée de validité. Comme la carte d’identité, il faudra le renouveler tous les 15 ans, là où le papier rose était valable à vie.

Comment effectuer la demande pour le nouveau permis de conduire

Comme nous l’avons déjà expliqué, il n’existe pour le moment que deux moyens d’obtenir le nouveau permis de conduire : en passant l’examen ou en effectuant une demande auprès de la préfecture. Si vous possédez déjà votre permis de conduire, il faudra donc vous tourner vers la seconde option. Mais celle-ci n’est pas ouverte à n’importe qui : il faudra impérativement avoir une bonne raison de demander le permis de conduire. Comprenez par là si votre permis a été détérioré, voire perdu ou volé. Les personnes ayant changé d’état civil sont également éligibles.

Si vous entrez dans cette catégorie, vous pouvez effectuer les démarches pour obtenir le nouveau permis de conduire au format carte bancaire. Avant toute chose, il faudra vous munir de plusieurs documents administratifs au format numérique, à savoir :

Votre permis de conduire s’il a été détérioré

Une photo-signature

Un justificatif d’identité

Un justificatif de domicile de moins de 6 mois

Un titre de séjour si vous n’avez pas la nationalité française

Une fois tous ces documents en votre possession, voici la marche à suivre pour demander votre nouveau permis de conduire :

Rendez-vous sur le site de l’ANTS

Cliquez sur Demander la fabrication de votre permis de conduire

Sélectionnez l’option Perte, vol, détérioration, fin de validité ou changement d’état-civil

Cliquez sur Commencer votre démarche en ligne

Identifiez-vous avec France Connect

Cliquez sur Nouvelle demande puis sur Le permis de conduire

puis sur Remplissez le formulaire puis ajoutez vos documents numérisés

Notez que la fabrication de votre nouveau permis de conduire vous coûtera 25 euros. Pour l’heure, le ministère de l’Intérieur ne prévoit pas de remplacer entièrement le papier rose avant 2033.