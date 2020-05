Dans un message posté sur Reddit, le producteur de Command & Conquer Remastered annonce que certaines librairies du jeu seront open source, sous licence GPL, afin que tout un chacun puisse modifier en profondeur l’expérience de jeu. Une décision qui est à l’opposé de celle de Blizzard avec Warcraft 3 Reforged.

Il y a trois grandes licences mythiques du jeu de stratégie des années 90 sur PC. Warcraft (et son pendant science-fiction, Starcraft) chez Blizzard. Age of Empires chez Microsoft. Et Command & Conquer chez Electronic Arts. Difficile de jouer sur ordinateur à cette époque sans passer quelques heures sur l’un de ces trois jeux. Plusieurs épisodes d’Age of Empires profitent de nouvelles versions appelées « Definitive Edition ». Warcraft 3 est ressorti dans une version « Reforged » (qui n’a pas reçu un accueil aussi chaleureux qu’espéré).

Et Electronic Arts s’apprête à sortir une version Remastered des deux opus de Command & Conquer, Tiberium Dawn et Red Alert. Le lancement est toujours prévu au début du mois de juin, dans deux semaines. L’une des questions qui se posent vis-à-vis de Command & Conquer Remastered concerne les mods et à qui ils appartiennent. La gestion des mods, et leur éventuelle monétisation, est l’un des reproches les plus courants de Warcraft 3 Reforged : si vous créez un mod dans le jeu, il devient la propriété de Blizzard. Point.

Les librairies essentielles bientôt en open source

EA a pris un chemin totalement différent. Dans un message posté sur Reddit, Jim Vessella, producteur de C&C Remastered, annonce que les librairies essentielles pour créer des mods seront publiées en open source, sous licence GPL v3. Cela veut dire que non seulement le jeu est compatible avec les mods, mais que les créateurs auront plus de possibilités de modifier le jeu et qu’ils seront propriétaires de leurs créations.

Les possibilités offertes par la publication en open source des librairies essentielles de C&C Remastered couvrent bien sûr la création de cartes et de scénarios, mais aussi la création de nouvelles unités, le remplacement de certaines ressources visuelles, l’altération de certaines mécaniques de jeu et la modification de certaines caractéristiques. En gros, une équipe de moddeurs pourraient créer une expérience totalement différente. Tous les mods seront disponibles par le biais d’un menu intégré au jeu. Les joueurs sur Steam pourront également les installer à partir de la page communautaire dédiée.

Source : Reddit