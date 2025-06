Le premier processeur ARM de Nvidia va bientôt s’inviter dans les PC portables pour gamer

Nvidia ne se contente plus des cartes graphiques, l'entreprise serait sur le point de lancer sa puce ARM pour PC portable.

En fin d'année dernière, on apprenait que Nvidia était proche de lancer sa première puce basée sur l'architecture ARM afin d'équiper nos PC portables dédiés au jeu vidéo. D'après le média taïwanais United Daily News, de premiers produits embarquant ce composant devraient bientôt arriver sur le marché.

Des ordinateurs portables de la marque Alienware et propulsés par cet APU Nvidia pourraient être commercialisés dès la fin de cette année, ou début 2026 au plus tard. En 2024, Michael Dell, le PDG de Dell (maison mère d'Alienware), laissait entendre que des laptops Dell spécialisés dans l'IA pourraient voir le jour en 2025 grâce à un partenariat avec Nvidia. Leader incontesté des cartes graphiques dédiées, Nvidia devrait donc sous peu investir le marché des PC ARM.

Nvidia peut-il rendre les PC ARM attractifs pour les gamers ?

Les Verts travailleraient en collaboration avec MediaTek pour créer cet APU (puce regroupant notamment le CPU et le GPU). L'un des défis est de rendre l'architecture GPU Blackwell compatible avec les technologies d'ARM. La chaîne YouTube Moore's Law is Dead a récemment publié une image du supposé APU Nvidia, qui pourrait délivrer une puissance comprise entre 80 et 120 W. Le Snapdragon X Elite de Qualcomm, son seul concurrent sérieux (hors Apple) pour l'instant, va officiellement jusqu'à 80 W, mais peut être poussé dans ses retranchements jusqu'à 100 W.

L'expérience gaming sur les PC portables Windows sous Snapdragon ARM est pour le moins… instable. Les performances sont loin de ce qu'on peut avoir avec la combinaison traditionnelle d'une architecture CPU x86 et d'une carte graphique dédiée. Au-delà de l'aspect purement matériel, le fait que la plupart des jeux ne supportent pas ARM et doivent être émulés avec le service Prism natif de Windows constitue un obstacle majeur. Il sera intéressant de voir ce que nous réserve Nvidia pour contourner cette difficulté et faire mieux que Qualcomm.

Les PC portables sous ARM ont l'avantage d'être plus fins, plus légers et moins gourmands en ressources. Dans un cadre professionnel ou de productivité, ils sont plébiscités, beaucoup moins pour la pratique du gaming, mais cela pourrait changer. En plus de Nvidia, AMD et MediaTek développent leur propre puce ARM pour ordinateur.